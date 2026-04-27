Endereços de Sobradinho ficarão temporariamente sem energia nesta segunda (27)

Endereços de Sobradinho terão o fornecimento de energia interrompido temporariamente, entre as 10h e 16h, nesta segunda-feira (27/4). A suspensão está agendada para ocorrer no Km 12 da DF-150; na Fercal; na Quadra 5; no Km 5 da DF-205; na Quadra 6 do Bananal; no Engenho Velho (Fercal); na Quadra 7; e no Km 12 da DF-007.

Segundo a Neoenergia, a medida é necessária para que equipes de campo executem serviços de melhoria e modernização da rede elétrica com segurança, evitando possíveis curtos-circuitos e danos à infraestrutura. O horário informado indica o período previsto para o serviço. Em muitos casos, os trabalhos são concluídos antes do previsto, o que pode determinar o restabelecimento da energia sem aviso prévio.