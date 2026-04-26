Motorista embriagado tenta atropelar pedestres em São Sebastião e é preso

Imagens de câmeras de seguranças captaram o momento em que as pessoas correm para não serem atingidas pelo carro conduzido por motorista embriagado - (crédito: PMDF)

Um motorista embriagado foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após tentar atropelar pedestres e colidir com veículos estacionados no bairro Morro Azul, em São Sebastião. O fato ocorreu na madrugada de sábado (25/4). Antes de ser detido, o homem chegou a fugir no carro e, apesar de ter sido perseguido pela polícia, desobedeceu ordens de parada, resistiu à abordagem e às tentativas de contenção.

Ao ser abordado, o suspeito realizou um movimento brusco, aparentando buscar um objeto no console para atirar em um policial, o que levou o oficial a realizar um disparo de arma de fogo contra o braço do homem, para neutralizá-lo. A perseguição tática e contenção do suspeito foi feita por um policial militar de folga.

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O homem, que apresentava sinais claros de embriaguez e admitiu ter consumido álcool durante a noite, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) e encaminhado ao hospital. Posteriormente, ele foi conduzido à 30ª Delegacia de Polícia e autuado em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante, ameaça e dano.



