Metrô-DF reforça segurança com drone de alta tecnologia e recursos e IA

O Metrô-DF reforçou o sistema de segurança com a aquisição de um drone de alta tecnologia, capaz de ampliar o monitoramento e atuar em operações de vigilância e inspeção da infraestrutura. O equipamento, capaz de operar no escuro e com recursos de inteligência artificial, será usado tanto em ações de vigilância quanto na inspeção da infraestrutura.

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Adquirido por meio de emenda parlamentar do deputado distrital Max Maciel (Psol), o drone modelo DJI Matrice 4T visa fortalecer as ações do Corpo de Segurança Operacional (CSO). A expectativa é que a tecnologia aumente a capacidade de fiscalização preventiva e ostensiva, contribuindo para mais segurança no transporte público.

Entre os principais diferenciais do equipamento estão a possibilidade de voo diurno e noturno, câmera térmica de alta resolução, zoom de longo alcance e sensores que permitem a operação mesmo em locais com pouca iluminação. Com esses recursos, será possível identificar pessoas, veículos e objetos em tempo real, além de atuar com maior precisão em situações de risco.

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Outro recurso relevante é a presença de holofotes e alto-falantes integrados, que permitem a comunicação direta com usuários em áreas restritas, facilitando orientações rápidas em situações emergenciais.

Atualmente, o Metrô-DF conta com oito profissionais habilitados para operar o equipamento, que tem autonomia de cerca de 35 minutos de voo e pode atingir velocidades de até 75 km/h. A aeronave possui registro na Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e segue todas as normas de segurança e operação vigentes.

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