Defensoria oferece serviços gratuitos à população na Esplanada nesta quarta

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) realiza, nesta quarta-feira (29/4), a 18ª edição da Quarta do Cidadão, ação que reúne diversos serviços gratuitos voltados à população em situação de vulnerabilidade social. O atendimento ocorre das 8h às 14h, em frente à Biblioteca Nacional de Brasília, na Esplanada dos Ministérios.

Promovida mensalmente, sempre na última quarta-feira de cada mês, a iniciativa busca facilitar o acesso da população a serviços essenciais em um único local. Embora o foco principal seja o atendimento ao público masculino, a ação é aberta a todos os grupos em situação de vulnerabilidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante o evento, a DPDF e instituições parceiras disponibilizam serviços que vão desde assistência jurídica gratuita até atendimentos de saúde, oportunidades de emprego e ações voltadas ao bem-estar. Entre os destaques está a realização de exames de DNA gratuitos para reconhecimento voluntário de paternidade, iniciativa que assegura o direito constitucional à filiação.

Além da Defensoria, diversos órgãos do Governo do Distrito Federal participam da ação. A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus/DF) oferece serviços do Na Hora, enquanto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet/DF) disponibiliza vagas de emprego, cadastro para cursos profissionalizantes, orientações sobre seguro-desemprego, microcrédito pelo programa Prosperar e emissão da Carteira de Trabalho Digital.

Participam da iniciativa a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), responsável pela emissão da Carteira de Identidade Nacional, e a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF), que oferece serviços socioassistenciais por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), com distribuição de senhas limitadas.

Na área de saúde, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) disponibiliza vacinação contra doenças como hepatite B, febre amarela, covid-19, tétano e sarampo. Para receber as vacinas, é necessário apresentar o cartão de vacinação ou ter acesso ao aplicativo Meu SUS Digital.

Outros atendimentos incluem exames de vista oferecidos pelo Instituto de Cultura, Cidadania e Desenvolvimento Social (Incide), serviços de massagem relaxante e terapias para dor pela Secretaria de Atendimento à Comunidade do Distrito Federal (SEAC/DF), além da emissão de carteiras para artesãos e manualistas pela Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur/DF).

A ação também conta com iniciativas de cuidado pessoal e apoio básico, como corte de cabelo e barba oferecidos pela Escola de Barbeiros Roberto Ramos e distribuição de água potável realizada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb).