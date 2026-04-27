Cras da Candangolândia é reinaugurado após investimento de R$ 2 milhões

A governadora Celina Leão (PP) participou da entrega do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Candangolândia, totalmente reformado, nesta segunda-feira (27/4). Desde 2008, quando foi inaugurado, essa é a primeria vez que o espaço passa por reformas. Ao todo, foram investidos mais de R$ 2 milhões do Governo do Distrito Federal (GDF) no espaço que foi completamente modernizado para ampliar o atendimento à população em situação de vulnerabilidade da região.

Durante a cerimônia, a governadora destacou a importância da entrega para as famílias que dependem dos serviços socioassistenciais. “Talvez as pessoas não tenham a dimensão do que é entregar um Cras reformado”, afirmou. “O Cras é o espaço onde as famílias buscam o apoio do governo, principalmente aquelas que mais precisam", acrescentou Celina.

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A obra incluiu substituição de piso e forro, revisão das instalações elétricas e hidráulicas, adaptação dos banheiros para pessoas com deficiência, criação de uma sala multiúso e renovação de portas, janelas e cobertura. Além disso, também foram feitas melhorias no sistema de escoamento e pintura geral, para garantir mais conforto e segurança.

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A chefe do Buriti também ressaltou que a reforma vai além da estrutura física e faz parte de um esforço maior de qualificação do atendimento. “Hoje, estar aqui e entregar esse equipamento novo é olhar para quem mais precisa. A assistência social não precisa só de cuidado na ponta, precisa dar condição para as pessoas que vêm a esse equipamento”, destacou Celina.

Demandas

Segundo dados do GDF, em 2025, o Cras da Candangolândia realizou 6.886 atendimentos, um aumento de 74% em relação ao ano anterior, quando o número foi 1.790. A unidade oferece, entre outros serviços, o acompanhamento pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), com atendimentos individualizados, visitas domiciliares e orientação sobre direitos.

A secretária de Desenvolvimento Social, Jaqueline Canhedo, destacou o esforço em recuperar unidades que estavam deterioradas. “É um trabalho de manutenção que não era feito há muito tempo nas unidades socioassistenciais. O objetivo é conseguir fazer manutenção em todas as unidades que estavam caindo aos pedaços, como era esse aqui. Essa entrega hoje é exatamente isso: a gente está fazendo uma entrega para quem mais precisa”, ressaltou.

Desde 2023, mais de 50 unidades do Cras foram reformadas no Distrito Federal, com investimentos superiores a R$ 97 milhões, contemplando regiões como Ceilândia, Guará, Asa Sul, Brazlândia, Núcleo Bandeirante e Varjão.