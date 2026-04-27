Conheça a história de Valeska, mulher trans encontrada morta

Segundo familiares, Valeska estava deaparecida desde a última quarta-feira - (crédito: Material cedido ao Correio)

A história de vida de Valeska Barbosa, 36 anos, mulher trans encontrada morta dentro de casa no Condomínio Porto Rico, em Santa Maria, no último sábado (25/4), é marcada por sobrevivência desde o nascimento e por uma trajetória de afeto com a família que a acolheu. Ao Correio, a irmã da vítima, Sandra Amâncio, 53, relembrou o passado e os últimos dias antes do crime, e cobrou justiça.

Segundo Sandra, Valeska foi adotada ainda bebê após um episódio traumático. “Ela nasceu nos meus braços, em casa. Filha de uma amiga. Era muito pequena, mas perfeita. Depois, tentaram enterrá-la viva, e eu fiquei desesperada”, contou. A irmã relata que mobilizou a própria família para resgatar o bebê. “A gente voltou ao local, procurou até ouvir o choro. Foi assim que conseguimos salvar. Minha mãe decidiu adotá-la e a criou como filha, com muito amor”, afirmou.

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Criada junto aos seis irmãos, Valeska sempre soube de sua história e, segundo a família, transformou a dor em força. “Ela era um ser humano incrível, de coração enorme, muito alegre. Gostava de ajudar todo mundo, não fazia distinção de ninguém”, disse Sandra. “Deixou uma marca muito bonita na vida de quem conviveu com ela", afirmou.

Abalada, Sandra descreve a dor da família diante da perda. “Estamos sem acreditar. É uma dor muito grande. Ela era uma pessoa feliz, que amava viver e fazia todo mundo sorrir”, afirmou. A família agora busca respostas e responsabilização pelo crime. “A gente só quer justiça”, disse.

Relembre o caso

Segundo informações da Polícia Militar (PMDF), a equipe foi acionada após um amigo da vítima relatar o desaparecimento dela. Ele notou um forte odor vindo do imóvel trancado e chegou a chamar por Vasleka, mas não teve resposta. Os policiais arrombaram o portão e encontraram o corpo da mulher com sinais de violência causados supostamente por arma branca, além de manchas de sangue no local.

Até a última atualização desta matéria, ninguém havia sido preso. O caso é tratado como homicídio pela 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), que investiga as circunstâncias do crime.