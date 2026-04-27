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Após 4 anos, Barragem de Santa Maria volta a transbordar

Reservatório se encontra na capacidade máxima, comportando cerca de 61 bilhões de litros de água, o equivalente a 25 mil piscinas olímpicas

Barragem de Santa Maria volta a transbordar após 4 anos - (crédito: Marco Antonio Peixoto / Caesb)
Barragem de Santa Maria volta a transbordar após 4 anos - (crédito: Marco Antonio Peixoto / Caesb)

A Barragem de Santa Maria voltou a transbordar após quatro anos desde a última vez que isso ocorreu. O marco simboliza um momento positivo para a segurança hídrica do Distrito Federal. Localizada no Parque Nacional de Brasília, a barragem é um dos principais reservatórios do DF e se destaca pela alta qualidade da água.

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Em janeiro deste ano, foi o Reservatório do Descoberto que transbordou após fortes chuvas. Ele é responsável pelo abastecimento de quase 50% da população do DF. O nível do lago atingiu a cota máxima de operação, de 1.030 metros.

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Mesmo com volume expressivo — cerca de 61 bilhões de litros, equivalente a aproximadamente 25 mil piscinas olímpicas —, o Santa Maria possui uma bacia hidrográfica menor que a do Descoberto, o que torna sua recuperação naturalmente mais lenta.

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De acordo com o GDF, o transbordamento é consequência tanto da recuperação dos volumes de chuva quanto das medidas estruturantes adotadas pela administração local. A posição da barragem no meio do Parque Nacional também garante que as reservas não sejam afetadas por consumo humano local.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates

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*João Pedro Zamora*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB) e fascinado pelo mundo. Estagia na equipe de Cidades

Por *João Pedro Zamora*
postado em 27/04/2026 15:40
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