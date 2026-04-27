Brasiliense participa de seleção para reality nos EUA, do Prime Video

A brasiliense Vera Almeida participou do Exatlón Estados Unidos, competição que desafia atletas em provas de desempenho físico e mental - (crédito: Divulgação/Exatlon Estados Unidos)

A brasiliense Vera Almeida, 33 anos, está entre os três brasileiros selecionados e pode entrar em reality show com prêmio de US$ 5 milhões. A dançarina que mora nos Estados Unidos participa de seleção para a terceira temporada do Beast Games, disponível no Prime Video. A votação vai até 1º de maio pela internet e só residentes no Brasil podem votar.

Nos Estados Unidos desde 2016, quando entrou para o time profissional de líderes de torcida do Miami Dolphins, Vera é bicampeã brasileira de pole dance e conta que gosta de competir e se desafiar. O interesse nos realities começou por acaso, como uma diversão, mas também uma forma de se superar cada dia mais.

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Dançarina está nos EUA desde 2016, quando entrou para o time profissional de líderes de torcida do Miami Dolphins (foto: Divulgação/Miami Dolphins)

"Às vezes, eu subia no palco e pensava ‘o que eu estou fazendo aqui?”, brinca. “Mas essa sensação durava um segundo e então eu pensava ‘olha que experiência incrível eu estou tendo a oportunidade de viver’”.

Esse é o segundo reality da brasileira, que esteve no Exatlón Estados Unidos, competição que desafia atletas em provas de desempenho físico e mental, em 2022. Para Vera, o maior desafio é manter corpo e mente em sintonia. “Todas as experiências que eu tive me deram essa força”, comenta.

Após três anos no Miami Dolphins, Vera passou a se dedicar à carreira como profissional da educação física e lançou, em 2023, um aplicativo com treinos de pole dance, exercícios de flexibilidades e outras atividades físicas com acompanhamento personalizado. Além do aplicativo, a brasiliense faz apresentações de dança do ventre, atividade que pratica desde a adolescência.

Sobre voltar para o Brasil, a dançarina não descarta a possibilidade: "Sempre penso nisso, mas acho que ainda não é a hora. Enquanto eu tiver boas oportunidades, eu fico, se não tiver nada e eu estiver aqui só trabalhando para pagar aluguel, volto para o Brasil sem nem pensar duas vezes."

O Beast Game é um reality apresentado pelo youtuber Mr. Beast que coloca força e inteligência em uma batalha frente a frente. A nova temporada vai selecionar um participante por país para a disputa com prêmio final de US$ 5 milhões.











