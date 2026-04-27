Colisão seguida de capotagem no Lago Sul deixa uma pessoa ferida

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado nesta segunda-feira (27/4), às 14h43, para realizar o atendimento a uma ocorrência de colisão entre dois veículos, seguida de capotagem. O caso aconteceu na na SHIS QI 26, no Lago Sul, perto da da Ponte JK. Uma mulher ficou ferida.

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No momento em que os bombeiros militares chegaram ao local, a condutora do veículo que capotou se encontrava consciente e orientada, porém com lesões leves. Ela foi avaliada e encaminhada para um hospital de referência. O outro condutor também foi avaliado, mas não possuía ferimentos e não foi encaminhado.

Durante a ação, a via foi interditada temporariamente. Em seguida, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local.

*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado