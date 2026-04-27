InícioCidades DF
SINISTRO DE TRÂNSITO

Colisão seguida de capotagem no Lago Sul deixa uma pessoa ferida

Acidente ocorreu às 14h43 de hoje (27/4), na SHIS QI 26, perto da Ponte JK, e deixou uma mulher com lesões leves

Capotagem no Lago Sul deixa uma ferida e interdita via - (crédito: Divulgação / CBMDF)
Capotagem no Lago Sul deixa uma ferida e interdita via - (crédito: Divulgação / CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado nesta segunda-feira (27/4), às 14h43, para realizar o atendimento a uma ocorrência de colisão entre dois veículos, seguida de capotagem. O caso aconteceu na na SHIS QI 26, no Lago Sul, perto da da Ponte JK. Uma mulher ficou ferida.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Leia também: Após 4 anos, Barragem de Santa Maria volta a transbordar

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

No momento em que os bombeiros militares chegaram ao local, a condutora do veículo que capotou se encontrava consciente e orientada, porém com lesões leves. Ela foi avaliada e encaminhada para um hospital de referência. O outro condutor também foi avaliado, mas não possuía ferimentos e não foi encaminhado.

Durante a ação, a via foi interditada temporariamente. Em seguida, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local.

*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

*João Pedro Zamora*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB) e fascinado pelo mundo. Estagia na equipe de Cidades

Por *João Pedro Zamora*
postado em 27/04/2026 18:04
SIGA
x