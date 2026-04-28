Motorista que atropelou jovem no Riacho Fundo e fugiu é preso

Um homem suspeito de tentar matar uma mulher após atropelá-la no Riacho Fundo I foi preso pela 29ª Delegacia de Polícia. O caso aconteceu na madrugada do último sábado (25/4).
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A vítima, uma jovem de 20 anos, foi atingida por um veículo entre 0h30 e 0h50, na CLN 3, Bloco C. De acordo com as informações, o motorista fugiu do local sem prestar socorro, abandonando a mulher ferida na via.
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O estado de saúde da vítima ainda não foi detalhado.
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Vitória TorresRepórter
Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.
postado em 28/04/2026 00:04 / atualizado em 28/04/2026 00:11