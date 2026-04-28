Motorista que atropelou jovem no Riacho Fundo e fugiu é preso

Câmeras registraram o crime no Riacho Fundo I, na CLN 3, Bloco C - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem suspeito de tentar matar uma mulher após atropelá-la no Riacho Fundo I foi preso pela 29ª Delegacia de Polícia. O caso aconteceu na madrugada do último sábado (25/4).

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A vítima, uma jovem de 20 anos, foi atingida por um veículo entre 0h30 e 0h50, na CLN 3, Bloco C. De acordo com as informações, o motorista fugiu do local sem prestar socorro, abandonando a mulher ferida na via.

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O estado de saúde da vítima ainda não foi detalhado.