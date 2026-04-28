Veja vídeo: Motorista foge de ré em alta velocidade após atropelamento

Após atropelar uma jovem na faixa de pedestres no sábado (25/4), em uma via do Riacho Fundo I, Guilherme da Silva Oliveira, 25 anos, manteve a condução do veículo na contramão, dirigindo em marcha a ré durante a fuga. Em alta velocidade, o suspeito da tentativa de homicídio, que se apresentou na noite dessa segunda-feira (27/4) e foi preso, não apenas fugiu do local de ocorrência, como também colocou os demais pedestres e os próprios passageiros em risco.

Nas imagens das câmeras de segurança no local, ele é visto dirigindo na contramão até sair em uma via marginal. Na ocorrência, a vítima é atingida pelo veículo, que passou por cima da jovem e a arrastou pelo asfalto. A lateral do carro ficou amassada com o impacto. Veja o vídeo da fuga abaixo:

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Alegando ter dirigido para longe com medo de ser agredido pela população, o sargento se apresentou na 29ª Delegacia de Polícia na noite de segunda-feira (27/4). No carro, estavam quatro pessoas além do motorista. O veículo foi apreendido pela polícia e será submetido à perícia.

De acordo com informações do delegado Jhonson Kenedy, da 29ª DP, as testemunhas que estavam no veículo confirmaram que o grupo estaria consumindo vodka, incluindo o motorista, mas ele nega.

Bar

Na noite de sexta-feira (24/4), a vítima e o autor frequentaram o mesmo estabelecimento, com diferentes grupos de amigos, em mesas distintas. Apesar da veiculação de diferentes versões da ocorrência, uma delas que diz que Guilherme teria sido supostamente rejeitado pela vítima, o delegado negou que tenha havido contato direto ou investida romântica entre as partes.

O sargento estaria acompanhado da namorada, que conheceu a vítima no banheiro feminino horas antes da ocorrência. "Segundo a vítima e a amiga dela, o autor não teria tido nenhum contato com a mulher antes do acidente, sendo descartada a possibilidade de uma tentativa intencional", afirmou o delegado.

Entretanto, devido à forma com que o condutor dirigia o veículo (de ré, na contramão e em alta velocidade), e à fuga depois do acidente, Guilherme será autuado por tentativa de homicídio - podendo pegar entre 6 a 20 anos de reclusão, se condenado.

A vítima permanece internada em um hospital particular da Asa Sul, com múltiplas lesões, como traumatismo craniano e fraturas na bacia. Segundo familiares, ela terá de realizar uma cirurgia no rosto, e segue sofrendo com as dores decorrentes das fraturas.