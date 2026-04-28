"Seremos a boa nova de Brasília", diz Paula Belmonte, pré-candidata ao GDF

Por Manuela Sá*
A deputada distrital Paula Belmonte, pré-candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF) pelo PSDB, afirmou, nesta terça-feira (28/4), que, diante da falta de confiança nos políticos, ela vê seu grupo político como "a boa nova de Brasília". No CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — ela falou às jornalistas Ana Maria Campos e Denise Rothenburg sobre o que a motivou a concorrer ao Palácio do Buriti.
De acordo com Paula, sua candidatura era algo que já estava sendo pleiteado nas eleições passadas com o ex-senador José Antônio Reguffe (Solidariedade), que declarou apoio a ela. A deputada também detalhou as alianças com outros partidos. "O PSDB tem uma federação com o Cidadania. Temos, do mesmo lado, o Solidariedade com o PRD junto conosco para que a gente possa compor uma chapa majoritária”, afirmou.
A pré-candidata falou, ainda, que o que a motivou a concorrer ao cargo de governadora foi sua relação de proximidade com a capital. “O que a gente vê hoje em Brasília é uma tristeza. Não tenho outra palavra para dizer, porque ela, hoje, é uma cidade considerada rica, mas as pessoas não sabem o que acontece nas regiões administrativas”, comentou.
Outro motivo de "vergonha" para ela é a crise do Banco de Brasília (BRB). “Estamos passando por um constrangimento total da maior fraude financeira em relação ao nosso banco por uma situação em que o governo gastou mais do que devia nesses últimos anos e em que as políticas não estão acontecendo”, afirmou.
*Estagiária sob supervisão de Malcia Afonso