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Para delação premiada, defesa de Paulo Henrique pede transferência da Papuda

Defesa sustenta que Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, é oficial da reserva das Forças Armadas, o que lhe dá direito ao benefício de prisão especial, e pede transferência da Papuda para sala do Estado-Maior

16/04/2026. Credito: Ed Alves/CB/DA Press. Cidades - Ex Presidente do BRB Paulo Henrique Costa é preso pela Policia Federal. Mora no Noroeste. - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)
16/04/2026. Credito: Ed Alves/CB/DA Press. Cidades - Ex Presidente do BRB Paulo Henrique Costa é preso pela Policia Federal. Mora no Noroeste. - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Na petição entregue ao gabinete do Ministro André Mendonça, relator do inquérito que investiga fraudes em tentativa de compra do Master pelo Banco de Brasília no Supremo Tribunal Federal (STF), a defesa do ex-presidente do BRB pede à Procuradoria-Geral da República que avalie a possibilidade de transferir Paulo Henrique Costa da Papuda para uma sala de Estado-Maior.

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Os advogados justificam que Paulo Henrique é oficial da reserva das Forças Armadas (2º tenente), o que lhe assegura o direito à prisão especial conforme prevê o Código de Processo Penal e o Código de Processo Penal Militar.

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Delação

Na petição, os advogados que defendem o ex-presidente do BRB comunicam ao Supremo que o cliente tem interesse na delação premiada no âmbito das investigações da operação Compliance Zero, da Polícia Federal.

Para isso, a defesa lista três condições:

  • a voluntariedade do candidato a colaborador;
  • uma avaliação técnica quanto à possibilidade de eventuais relatos e fontes de prova atingirem patamares suficientes para referida candidatura;
  • e uma tomada de decisão esclarecida do candidato tanto quanto aos requisitos legais, como quanto aos vetores que podem levar à perda do acordo, bem assim das consequências de uma rescisão.

 

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Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Concluiu o curso de comunicação social em 1999. Atua no jornal Correio Braziliense desde 2005 e, atualmente, ocupa o cargo de coordenadora de produção.

Por Adriana Bernardes
postado em 28/04/2026 11:53
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