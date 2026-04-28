Para delação premiada, defesa de Paulo Henrique pede transferência da Papuda

16/04/2026. Credito: Ed Alves/CB/DA Press. Cidades - Ex Presidente do BRB Paulo Henrique Costa é preso pela Policia Federal. Mora no Noroeste. - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Na petição entregue ao gabinete do Ministro André Mendonça, relator do inquérito que investiga fraudes em tentativa de compra do Master pelo Banco de Brasília no Supremo Tribunal Federal (STF), a defesa do ex-presidente do BRB pede à Procuradoria-Geral da República que avalie a possibilidade de transferir Paulo Henrique Costa da Papuda para uma sala de Estado-Maior.

Os advogados justificam que Paulo Henrique é oficial da reserva das Forças Armadas (2º tenente), o que lhe assegura o direito à prisão especial conforme prevê o Código de Processo Penal e o Código de Processo Penal Militar.

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Delação

Na petição, os advogados que defendem o ex-presidente do BRB comunicam ao Supremo que o cliente tem interesse na delação premiada no âmbito das investigações da operação Compliance Zero, da Polícia Federal.

Para isso, a defesa lista três condições:

a voluntariedade do candidato a colaborador;



uma avaliação técnica quanto à possibilidade de eventuais relatos e fontes de prova atingirem patamares suficientes para referida candidatura;



e uma tomada de decisão esclarecida do candidato tanto quanto aos requisitos legais, como quanto aos vetores que podem levar à perda do acordo, bem assim das consequências de uma rescisão.