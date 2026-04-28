Sargento que atropelou jovem no sábado responderá por tentativa de homicídio

O sargento Guilherme da Silva Oliveira, de 25 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (28/4) e autuado por tentativa de homicídio, crime com pena prevista de 6 a 20 anos de prisão, após atropelar Maria Clara Facundo, 20, e fugir de ré em alta velocidade, sem prestar socorro. O caso ocorreu no último sábado (25/4), na CLN 3 Riacho Fundo I. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o sargento dirige em marcha a ré, em alta velocidade, e atinge a vítima na faixa de pedestres.

A vítima foi atingida e arrastada pelo veículo no asfalto, o que resultou em múltiplas lesões, como traumatismo craniano e a quebra de ossos da bacia. De acordo com o delegado Jhonson Kenedy, da 29° Delegacia de Polícia, cinco pessoas estavam no veículo no momento do atropelamento. Ainda na segunda-feira, no fim do dia, a polícia conseguiu identificar uma dessas pessoas, até que o próprio autor, acompanhado do pai, foi até a delegacia.

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Lá, ele assumiu ter cometido a infração de trânsito, mas negou ter ingerido bebida alcoólica. Ainda de acordo com o delegado, o autor do crime afirmou ter fugido por medo de ser linchado pelas pessoas no local do acidente, investindo na fuga. Preso em flagrante, Guilherme fez o exame de corpo de delito, para que fosse realizado o exame toxicológico.

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Antes do crime, vítima e autor estavam no mesmo bar, mas em mesas diferentes. Testemunhas relataram que a namorada do sargento chegou a conversar com a vítima no banheiro e que houve troca de contatos nas redes sociais. Apesar disso, não houve qualquer tipo de desavença ou conflito entre os envolvidos. Os quatro demais passageiros do veículo não responderão por nenhum crime.

O autor do crime segue preso, e a corporação da qual ele faz parte já foi comunicada do ocorrido.