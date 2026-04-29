Celina avalia pré-candidaturas da direita ao Senado no DF

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), falou sobre as pré-candidaturas da direita ao Senado no DF, com os nomes da deputada Bia Kicis (PL-DF), a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro (PL), o ex-governador Ibaneis Rocha (MDB) e o desembargador aposentado Sebastião Coelho (Novo).

Em entrevista exclusiva ao CB.Poder, aos jornalistas Ana Maria Campos e Carlos Alexandre de Souza, Celina disse que o cenário local é parecido com o de Goiás e frisou que ganhará "quem tiver mais votos". "Na campanha passada, Ibaneis teve duas candidatas de direita, Damares e Flávia. Sempre relembro a campanha passada porque traz um espelho forte para essa", citou.



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Celina também disse que aposta no diálogo na audiência com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, prevista para quinta-feira (30/4). A reunião foi solicitada por Celina com urgência para tratar do socorro ao Banco de Brasília (BRB).

"Sou governadora de direita, mas o diálogo é o que vai possibilitar benefício à população", disse Celina em entrevista exclusiva ao CB.Poder, aos jornalistas Ana Maria Campos e Carlos Alexandre de Souza. A governadora também acrescentou que precisa ter responsabilidade diante da crise do BRB. "Não posso viver de lacração política", ressaltou.