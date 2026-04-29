Previsão do tempo desta quarta-feira (29/4) é de baixa chance de chuva

O dia começou frio no Distrito Federal na manhã desta quarta-feira (29/4), registrando uma mínima de 15°C, e deve esquentar ao longo da tarde. Com a previsão da máxima chegando à 31°C, a sensação de calor deve aumentar e a umidade deve chegar a 35%, causando leves desconfortos.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu pode variar entre poucas nuvens, com vista mais limpa durante o dia e maior nebulosidade no início da noite. Segundo a meteorologista Suellen Araújo, apesar das nuvens, a chance de chuva é baixa.

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Nos últimos dias, as chuvas "assustaram" rapidamente a capital, mas a especialista explica que as condições de umidade presentes em níveis da atmosfera já não estão presentes do mesmo modo; "O que informa pra gente uma previsão de chuva reduzida", afirma Araújo.

Apesar da baixa faixa de umidade do ar, com 35%, a quantidade é motivo para atenção. "Mas não chega ainda à necessidade de emissão de alerta", tranquiliza a meteorologista do instituto. O ideal é que os habitantes do quadradinho se mantenham hidratados ao longo do dia, para evitar desconfortos.