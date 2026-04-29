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SINISTRO DE TRÂNSITO

Carro bate em mureta de proteção na barragem do Lago Paranoá

Passageira do veículo ficou ferida após a colisão e foi transportada para unidade saúde em estado estável

Veículo colide contra mureta de proteção na barragem do Lago Paranoá - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Veículo colide contra mureta de proteção na barragem do Lago Paranoá - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma mulher ficou ferida após o veículo que dirigia colidir contra mureta da barragem do Lago Paranoá, nesta quarta-feira (29/4). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 4h45 e atendeu a uma ocorrência do sinistro de trânsito com o apoio de uma viatura de socorro.

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No local, as equipes encontraram o condutor e a passageira que ficou ferida. Os socorristas iniciaram a avaliação dos envolvidos e foi necessário realizar o transporte da vítima que foi tratada com o protocolo de trauma, e transportada em estado estável para uma unidade de saúde.

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Durante o atendimento, uma das faixas de rolamento foi interditada. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também esteve no local e ficou responsável pelo tráfego. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 29/04/2026 10:40
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