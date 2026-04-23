Carga de remédio emagrecedor com destino ao DF é apreendida em Alexânia

Uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de uma carga de medicamento emagrecedor ilegal avaliado em cerca de R$ 70 mil, na BR-060, em Alexânia (GO). A ação teve como foco um veículo HB20 que vinha de Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Paraguai, e seguia em direção ao Distrito Federal.

Durante a abordagem, motorista e passageiro deram informações contraditórias sobre o trajeto, o que levou os agentes a realizarem uma busca mais detalhada no automóvel. No assoalho traseiro, foi encontrada uma bolsa térmica contendo 44 ampolas de tirzepatida, medicamento indicado para o tratamento da obesidade e cuja comercialização é controlada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

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A dupla admitiu que os produtos foram adquiridos na cidade paraguaia. Segundo eles, parte da carga seria revendida por R$ 1,2 mil por ampola no mercado ilegal. Além disso, havia uma variedade de mercadorias estrangeiras no porta-malas, incluindo vinhos, perfumes, eletrônicos e ferramentas. Todos os itens estavam sem o devido desembaraço aduaneiro, procedimento que verifica a regularidade documental, origem e valor das mercadorias importadas.

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A ocorrência foi encaminhada à Receita Federal do Brasil, que dará prosseguimento às medidas cabíveis. Os envolvidos poderão responder por crimes de descaminho e contrabando, infrações que envolvem a entrada irregular de produtos no país e a evasão de tributos.