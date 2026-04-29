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Acelera Tech abre mais de mil vagas gratuitas em cursos de tecnologia

Iniciativa oferece formação prática e on-line para jovens e trabalhadores em quatro regiões administrativas do DF

Capacitações são gratuitas - (crédito: Divulgação)
Capacitações são gratuitas - (crédito: Divulgação)

A segunda edição do Projeto Acelera Tech oferece 1.040 vagas para cursos gratuitos de capacitação tecnológica e empreendedorismo digital. As inscrições podem ser feitas pelo site

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A iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF), em parceria com o Instituto Bem Viver DF, é voltada para jovens, estudantes da rede pública, trabalhadores informais e pessoas em busca de qualificação profissional. Serão oferecidos cursos on-line e presenciais de informática básica, design gráfico e produção de conteúdo digital. As atividades dos cursos presenciais serão feitas em Santa Maria, Gama, Samambaia e Ceilândia. 

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Do total de vagas, 720 são para aulas presenciais e 320 para a modalidade online, ampliando o alcance da iniciativa, o que pode facilitar o acesso de quem não consegue se deslocar ou precisa de horários mais flexíveis. 

Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Rafael Vitorino, “o Acelera Tech é uma ferramenta de transformação digital. O projeto incentiva o uso estratégico das redes sociais como oportunidade de renda, emprego e empreendedorismo, fortalecendo o ecossistema tecnológico. É investimento nos futuros talentos do Distrito Federal”. 

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A proposta do curso é focar em atividades práticas e no desenvolvimento de habilidades que podem ser aplicadas no dia a dia, seja para conseguir um emprego ou iniciar um negócio próprio. Além da formação técnica, os participantes terão poderão elaborar projetos e ter certificação ao final dos cursos, o que pode fortalecer o currículo e abrir novas portas profissionais. 

Acelera Tech – 2ª edição 

Locais: Santa Maria, Gama, Samambaia e Ceilândia 

Inscrições: https://projetoaceleratech.com.br 

Mais informações: (61) 99874-5115

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 29/04/2026 17:40
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