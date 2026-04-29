Homem é condenado a 80 anos por assassinato e três tentativas de homicídio

Crime aconteceu durante festa de aniversário da vítima, no Sol Nascente, e deixou outras três pessoas feridas - (crédito: Ilustração/pacifico)

Um homem foi condenado a 80 anos de prisão por matar um jovem e tentar assassinar outras três pessoas durante uma festa de aniversário no Sol Nascente, no Distrito Federal. O crime ocorreu na casa da vítima, que comemorava 21 anos com familiares, quando foi surpreendida por diversos disparos de arma de fogo, em 11 de outubro de 2023.

A condenação foi obtida nesta terça-feira (28/4), no Tribunal do Júri de Ceilândia. Marcos Antônio Teixeira da Silva, conhecido como “Dudu”, foi considerado culpado por homicídio e três tentativas de homicídio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o Ministério Público, o crime foi motivado por uma briga ocorrida dias antes entre o réu e a vítima, João Victor Santos. Os jurados reconheceram que o ataque foi cometido por motivo fútil e de forma que dificultou a defesa das vítimas, já que elas foram surpreendidas e estavam em desvantagem. O assassinato também aconteceu na presença do filho de 4 anos de João Victor.

Outras duas pessoas participaram da ação: Dogival Gomes da Silva Junior, o “Juninho”, e Ane Karoline Teixeira da Silva. Eles já haviam sido condenados em julho de 2025 por envolvimento no caso.

Entenda o caso

O ocorrido começou em 7 de outubro de 2023, quando Marcos discutiu com João Victor e amigos da vítima nas proximidades de uma distribuidora, no Sol Nascente.

Dois dias depois, Dogival e Ane foram até João Victor em um carro preto. De dentro do veículo, Ane, irmã do réu, apontou uma arma e fez ameaças relacionadas à briga anterior.

Na madrugada de 11 de outubro, por volta da meia-noite, Marcos e outros envolvidos foram até a casa de João Victor, no Setor Habitacional Sol Nascente, onde ele comemorava o aniversário de 21 anos.

No local, os criminosos efetuaram vários disparos. João Victor morreu. Outras três pessoas, a companheira da vítima, uma familiar menor de idade e um amigo, foram atingidas, mas sobreviveram.

De acordo com as investigações, Dogival e Ane deram apoio à ação, ajudando na movimentação do grupo e na fuga após o crime.



