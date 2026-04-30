Agências do trabalhador oferecem 984 vagas de emprego nesta quinta-feira (30/4)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta quinta-feira (30), 984 oportunidades de emprego para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência. Os salários variam entre R$ 1.621 e R$ 6 mil, além de benefícios. Há também vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD) e estágios.

O maior salário é para o cargo de farmacêutico, com remuneração de R$ 6 mil. São três vagas disponíveis em Ceilândia Sul, com exigência de ensino superior completo. Já a função com maior número de postos é a de consultor de vendas, com 60 vagas em São Sebastião e salário de R$ 2,5 mil, para candidatos com ensino médio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os interessados podem se candidatar pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou presencialmente em uma das 16 unidades das agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O cadastro também permite participação em futuras seleções, já que o sistema cruza o perfil do candidato com as demandas das empresas.