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Vagas de Trabalho

Agências do trabalhador oferecem 984 vagas de emprego nesta quinta-feira (30/4)

Oportunidades atendem diferentes perfis e oferecem salários de até R$ 6 mil, com benefícios

Agências do Trabalhador oferecem 984 vagas de emprego nesta quinta-feira (30/4) - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Agências do Trabalhador oferecem 984 vagas de emprego nesta quinta-feira (30/4) - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta quinta-feira (30), 984 oportunidades de emprego para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência. Os salários variam entre R$ 1.621 e R$ 6 mil, além de benefícios. Há também vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD) e estágios.

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O maior salário é para o cargo de farmacêutico, com remuneração de R$ 6 mil. São três vagas disponíveis em Ceilândia Sul, com exigência de ensino superior completo. Já a função com maior número de postos é a de consultor de vendas, com 60 vagas em São Sebastião e salário de R$ 2,5 mil, para candidatos com ensino médio.

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Os interessados podem se candidatar pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou presencialmente em uma das 16 unidades das agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O cadastro também permite participação em futuras seleções, já que o sistema cruza o perfil do candidato com as demandas das empresas.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 30/04/2026 06:00
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