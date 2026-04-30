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CLIMA

DF terá dia de tempo estável, sem chuva e com umidade em queda

Ausência de nebulosidade gera madrugada fria e ventos reforçam sensação térmica mais baixa, segundo o Inmet

27/04/2026 Ed Alves CB/DA Press. CB Debate. Cidades. Congresso Nacional. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
27/04/2026 Ed Alves CB/DA Press. CB Debate. Cidades. Congresso Nacional. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Distrito Federal deve enfrentar um dia de tempo estável nesta quinta-feira (30/4), sem previsão de chuva e com variação de nebulosidade. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima registrada foi de 14°C, enquanto máxima varia entre 26ºC e 28ºC. A combinação de temperaturas mais amenas nas primeiras horas do dia e ventos moderados contribui para uma sensação térmica mais fria, típica da transição para o período seco.

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De acordo com a meteorologista Suellen Araújo, do Inmet, a umidade relativa do ar deve variar bastante ao longo do dia, com mínima em torno de 35% na capital e podendo chegar a 30% em outras áreas do DF. A máxima registrada foi de 93% em Brasília, o que reflete o comportamento típico das madrugadas mais úmidas. Apesar disso, os índices caem significativamente durante a tarde, acendendo o alerta para o ar mais seco.

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Segundo a especialista, a sensação de frio percebida pela população está relacionada não apenas às temperaturas, mas também à atuação dos ventos e às características do período de transição climática. “A gente já está na transição para o período seco. Com o tempo mais aberto, há perda de calor durante a madrugada, o que faz esfriar mais no começo da manhã”, afirmou.

A tendência para os próximos dias é de manutenção do tempo seco e estável, cenário comum nesta época do ano no Distrito Federal.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 30/04/2026 08:52
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