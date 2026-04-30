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CRIME

Polícia prende homem com 13 passagens criminais após novo furto de cabos

Suspeito foi preso na Asa Norte e foi detido em posse de dois rolos de fiação do local. Histórico revela múltiplos crimes

Polícia prende homem com 13 passagens criminais após novo furto de cabos - (crédito: Divulgação / PMDF)
Polícia prende homem com 13 passagens criminais após novo furto de cabos - (crédito: Divulgação / PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou, na madrugada desta quinta-feira (30/4), a prisão em flagrante de um homem que furtava fios de cobre em uma construção na CRNW 710, na região da Asa Norte. Contudo, o fator que mais chamou a atenção no ocorrido é o fato de que o autor já possuía 13 entradas criminais registradas, incluindo violação de domicílio no Lago Norte, prisão em flagrante por furto de cabos de transmissão e tentativa de furto no Lago Sul.

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O suspeito foi detido com dois rolos de fiação retirados do local. Ele ainda tentou fugir ao avistar as autoridades, mas sofreu uma queda e foi conduzido ao Hospital de Base. Posteriormente, ele foi levado à 5ª Delegacia de Polícia para o registro de mais uma prisão.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel

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João Pedro Zamora*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB) e fascinado pelo mundo. Estagia na equipe de Cidades

Por João Pedro Zamora*
postado em 30/04/2026 11:54
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