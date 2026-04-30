Quadrilha furta bombas de irrigação avaliadas em R$ 20 mil em Brazlândia

Criminosos que furtaram duas bombas de irrigação avaliadas em cerca de R$ 20 mil de uma chácara no Setor Maranata, em Brazlândia, viram alvo de operação da polícia, nesta quinta-feira (30/4). Os equipamentos, essenciais para a produção rural, foram retirados da propriedade entre os dias 4 e 5 de dezembro do ano passado, e posteriormente, anunciados para venda em grupos virtuais.

A ação criminosa passou a ser investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), que executou a investida para cumprir quatro mandados de busca e apreensão contra um grupo suspeito de envolvimento nos furtos na área rural da região.

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As investigações começaram após o registro do crime e avançaram mesmo sem suspeitos identificados inicialmente. Com o andamento das investigações, os policiais conseguiram rastrear os bens ao descobrir que estavam sendo oferecidos em plataformas digitais. A partir dessas informações, os equipamentos foram localizados escondidos em uma residência na região do Capãozinho 3.

As bombas de irrigação foram apreendidas e devolvidas ao produtor rural. Segundo a investigação, ao menos quatro indivíduos atuaram de forma coordenada tanto na subtração quanto no transporte dos equipamentos. Há indícios de que os suspeitos tinham conhecimento prévio da propriedade alvo, o que pode ter facilitado a execução do furto.

Durante a operação, os mandados foram cumpridos em residências localizadas em Ceilândia e nos setores Maranata e Capãozinho 3, em Brazlândia. A Polícia Civil segue com as investigações para aprofundar a apuração dos fatos e reunir novas provas sobre o caso.