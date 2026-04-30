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TRÂNSITO

Choque de caminhão contra poste deixa homem preso às ferragens nesta quinta

Caso ocorreu na DF-010, próximo ao acesso ao Setor Militar Urbano (SMU). Motorista estava consciente e orientado

Bombeiros resgatam homem preso às ferragens de caminhão - (crédito: Divulgação / CBMDF)
Bombeiros resgatam homem preso às ferragens de caminhão - (crédito: Divulgação / CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, às 8h20 desta quinta-feira (30/4), uma ocorrência de colisão entre um caminhão e um poste de energia nas proximidades do acesso ao Setor Militar Urbano (SMU), na altura do Quartel General do Exército.

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Foram enviadas quatro viaturas para o serviço. Ao chegarem no local, as autoridades encontraram o condutor preso em meio às ferragens do veículo, o que exigiu a atuação imediata das equipes de salvamento para a extração da vítima das ferragens, seguindo os protocolos de segurança.

Após a remoção da vítima de dentro do caminhão, ela foi transportada para a unidade hospitalar indicada pela regulação médica. O homem se encontrava consciente e orientado. Apesar do choque, o poste não sofreu danos.

O local do sinistro ficou sob cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal.

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João Pedro Zamora*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB) e fascinado pelo mundo. Estagia na equipe de Cidades

Por João Pedro Zamora*
postado em 30/04/2026 14:06
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