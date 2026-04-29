Universidade Católica de Brasília inaugura novo câmpus na Asa Sul

Darcianne Diogo

UCB inaugura novo câmpus na 702 Sul com cerca de oito mil metros quadrados - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Autoridades, professores, alunos e população em geral prestigiaram nesta quarta-feira (29/4), a solenidade de inauguração do novo câmpus da Universidade Católica de Brasília (UCB), na 702 Sul, ao lado do Santuário Dom Bosco.

O novo polo iniciou as atividades no começo de março com cursos estratégicos de graduação, como análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, engenharia de software, relações internacionais, administração e pedagogia. Os dois últimos em formato modular, ou seja, combinam aulas presenciais e on-line.

A unidade tem cerca de oito mil metros quadrados e oferece ambientes inovadores de ensino, com salas de aula, espaços acadêmicos e áreas de convivência que estimulam a aprendizagem, a integração e o desenvolvimento.

Reitor da UCB, Manuel Furriela afirma que o foco é levar a qualidade de ensino para a região central. A escolha vai além da geografia. "Esse é um prédio histórico. Aqui foi a primeira escola particular inaugurada por Juscelino Kubitschek ainda em Brasília", destaca. Segundo ele, a instituição como um todo cresceu 11% em captação presencial e 16% em educação a distância (EaD), o que mostra a expansividade da universidade.

Reitor da UCB, Manuel Furriela, na inauguração do novo câmpus da instituição (foto: Minervino Júnior/CB)

"Temos 52 anos de tradição, que favorece a instituição. Temos muitos projetos de pesquisa, são 10 cursos de mestrado e doutorado. O aluno que faz graduação com a gente tem essas oportunidades. Além disso, temos um projeto de residência que oferece para os alunos, já no começo do curso, atividades práticas com empresas do mercado", ressalta o reitor.

Educação católica

No começo da cerimônia, o Arcebispo de Brasília, dom Paulo César da Costa, proferiu palavras de fé aos presentes. Na avaliação do religioso, a nova unidade da UCB não representa uma soma, mas um sinal de vitalidade da instituição e da educação católica.

Arcebispo de Brasília, dom Paulo César da Costa, na inauguração do novo câmpus da UCB (foto: Minervino Júnior/CB)

"A educação católica parte da fé e busca ser uma educação de valores. Numa sociedade que vai cada vez mais perdendo os valores e as referências, a educação católica é fundamental, porque é uma educação aberta, que parte de valores", afirmou dom Paulo.

O cardeal discorreu sobre a importância do tema e ressaltou que vai além do nível acadêmico. "Ela (educação católica) visa formar a pessoa na sua totalidade, de forma que tenhamos profissionais bem formados. Mas também está atrelada a valores. A educação católica busca fazer com que o ser humano possa crescer na sua totalidade. Não é só formar cristãos, mas cidadãos", enfatizou

Também estiveram presentes no evento o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira Fernandes, e a secretária da Mulher, Giselle Ferreira, entre outros.