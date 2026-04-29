CATÓLICA DE BRASÍLIA

Universidade Católica de Brasília inaugura novo câmpus na Asa Sul

Nova unidade fica na 702 Sul, ao lado do Santuário Dom Bosco. Câmpus tem cerca de oito mil metros quadrados e oferece ambientes inovadores de ensino

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Darcianne Diogo
postado em 29/04/2026 23:06
UCB inaugura novo câmpus na 702 Sul com cerca de oito mil metros quadrados - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)
UCB inaugura novo câmpus na 702 Sul com cerca de oito mil metros quadrados - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Autoridades, professores, alunos e população em geral prestigiaram nesta quarta-feira (29/4), a solenidade de inauguração do novo câmpus da Universidade Católica de Brasília (UCB), na 702 Sul, ao lado do Santuário Dom Bosco.

O novo polo iniciou as atividades no começo de março com cursos estratégicos de graduação, como análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, engenharia de software, relações internacionais, administração e pedagogia. Os dois últimos em formato modular, ou seja, combinam aulas presenciais e on-line.

A unidade tem cerca de oito mil metros quadrados e oferece ambientes inovadores de ensino, com salas de aula, espaços acadêmicos e áreas de convivência que estimulam a aprendizagem, a integração e o desenvolvimento.

Reitor da UCB, Manuel Furriela afirma que o foco é levar a qualidade de ensino para a região central. A escolha vai além da geografia. "Esse é um prédio histórico. Aqui foi a primeira escola particular inaugurada por Juscelino Kubitschek ainda em Brasília", destaca. Segundo ele, a instituição como um todo cresceu 11% em captação presencial e 16% em educação a distância (EaD), o que mostra a expansividade da universidade.

29/04/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Inauguração Campus da Universidade Católica de Brasília na 702 Sul. Manuel Furriela - reitor da UCB
Reitor da UCB, Manuel Furriela, na inauguração do novo câmpus da instituição (foto: Minervino Júnior/CB)

"Temos 52 anos de tradição, que favorece a instituição. Temos muitos projetos de pesquisa, são 10 cursos de mestrado e doutorado. O aluno que faz graduação com a gente tem essas oportunidades. Além disso, temos um projeto de residência que oferece para os alunos, já no começo do curso, atividades práticas com empresas do mercado", ressalta o reitor.

Educação católica

No começo da cerimônia, o Arcebispo de Brasília, dom Paulo César da Costa, proferiu palavras de fé aos presentes. Na avaliação do religioso, a nova unidade da UCB não representa uma soma, mas um sinal de vitalidade da instituição e da educação católica.

29/04/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Inauguração Campus da Universidade Católica de Brasília na 702 Sul. Arcebispo Cardeal Paulo Cezar Costa
Arcebispo de Brasília, dom Paulo César da Costa, na inauguração do novo câmpus da UCB (foto: Minervino Júnior/CB)

"A educação católica parte da fé e busca ser uma educação de valores. Numa sociedade que vai cada vez mais perdendo os valores e as referências, a educação católica é fundamental, porque é uma educação aberta, que parte de valores", afirmou dom Paulo.

O cardeal discorreu sobre a importância do tema e ressaltou que vai além do nível acadêmico. "Ela (educação católica) visa formar a pessoa na sua totalidade, de forma que tenhamos profissionais bem formados. Mas também está atrelada a valores. A educação católica busca fazer com que o ser humano possa crescer na sua totalidade. Não é só formar cristãos, mas cidadãos", enfatizou

Também estiveram presentes no evento o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira Fernandes, e a secretária da Mulher, Giselle Ferreira, entre outros. 

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