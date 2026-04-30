PCDF investiga grupo suspeito de vender produtos de grife falsos

PCDF iniciou, nesta quinta (30), operação que investiga crimes de estelionato em diferentes regiões do Brasil. - (crédito: Divulgação/PCDF)

Por Gabriela Cidade*

Intermediada pela Coordenação de Repressão dos Crimes Contra o Patrimônio (Corpatri), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) iniciou, nesta quinta (30/4), uma operação que investiga crimes de estelionato em diferentes regiões do Brasil e que fez vítimas no Distrito Federal e em Cuiabá (MT). Um grupo foi identificado como responsável pela venda de produtos de luxo falsificados pelo Instagram, sob o perfil de @comprasnaeuropa.personalshop.

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Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo (SP) e em Curitiba (PR), nas residências de dois suspeitos indicados como responsáveis pelo esquema criminoso. As ações foram emitidas pelo Tribunal da Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Houve também um bloqueio judicial nas contas bancárias dos investigados e da empresa que recebia os pagamentos das vendas realizadas pelo grupo, no valor de R$ 40 mil.

As investigações mostraram que os suspeitos vendiam bolsas, calçados, relógios, carteiras, roupas e acessórios, supostamente de grife e importados, em perfil no Instagram com mais de 700 mil seguidores. Até agora, foram identificadas vítimas moradoras do Distrito Federal e de Cuiabá (MT), que relataram comprar e receber itens falsificados e totalmente diferentes dos anunciados.

Durante a ação em Curitiba, foram localizados cerca de R$ 110 mil em espécie. Segundo a PCDF, a grande quantidade de dinheiro reforça as suspeitas do crime de estelionato e levanta hipótese de prática de lavagem de dinheiro.

A PCDF orienta que pessoas que tenham realizado compras pelo perfil do Instagram @comprasnaeuropa.personalshop ou em grupos vinculados à página que tenham recebido produtos diferentes dos anunciados procurem a delegacia de polícia mais próxima.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates