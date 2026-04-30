PL da Dosimetria: veja os parlamentares do DF que votaram contra e a favor

A derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao PL da Dosimetria pelo Congresso Nacional nesta quinta-feira (30/4) representou outra derrota ao governo do petista. Nesta quarta-feira (29), a indicação do petista para Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) também foi barrada pelo Senado.
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- Leia também: Congresso derruba veto de Lula ao PL da Dosimetria
Na prática, o PL da Dosimetria reduz penas para os condenados pela tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os presos pelos ataques do dia 8 de janeiro. O PL da Dosimetria foi aprovado pelo Congresso no final do ano passado. Porém, Lula decidiu vetar integralmente o texto, e anunciou a medida no dia 8 de janeiro de 2026, durante evento em memória aos ataques às sedes dos Três Poderes, em 2023.
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Votação no Congresso Nacional
Por parte dos deputados, 318 votaram pela derrubada do veto, 144 pela manutenção, e cinco se abstiveram. Por parte dos senadores, foram 49 votos para derrubar o veto, e 24 para mantê-lo.
Veja os votos dos parlamentares do DF:
Deputados ("não", contra o veto; "sim", a favor do veto):
- Alberto Fraga: PL/DF - Não
- Bia Kicis: PL/DF - Não
- Erika Kokay: PT/DF - Sim
- Fred Linhares: Republican/DF - Não
- Julio Cesar Ribeiro: Republican/DF - Não
- Prof. Reginaldo Veras: PV/DF - Sim
- Rafael Prudente: MDB/DF - Não
- Rodrigo Rollemberg: PSB/DF - Sim
Senadores ("não", contra o veto; "sim", a favor do veto):
- Damares Alves: Republican/DF - Não
- Izalci Lucas: PL/DF - Não
- Leila Barros: PDT/DF - Sim
Saiba Mais
Ronayre NunesSubeditor
Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.
Victor CorreiaRepórter
Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.