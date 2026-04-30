PL da Dosimetria: veja os parlamentares do DF que votaram contra e a favor

A derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao PL da Dosimetria pelo Congresso Nacional nesta quinta-feira (30/4) representou outra derrota ao governo do petista. Nesta quarta-feira (29), a indicação do petista para Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) também foi barrada pelo Senado.

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Na prática, o PL da Dosimetria reduz penas para os condenados pela tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os presos pelos ataques do dia 8 de janeiro. O PL da Dosimetria foi aprovado pelo Congresso no final do ano passado. Porém, Lula decidiu vetar integralmente o texto, e anunciou a medida no dia 8 de janeiro de 2026, durante evento em memória aos ataques às sedes dos Três Poderes, em 2023.

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Votação no Congresso Nacional

Por parte dos deputados, 318 votaram pela derrubada do veto, 144 pela manutenção, e cinco se abstiveram. Por parte dos senadores, foram 49 votos para derrubar o veto, e 24 para mantê-lo.

Veja os votos dos parlamentares do DF:

Deputados ("não", contra o veto; "sim", a favor do veto):

Alberto Fraga: PL/DF - Não

Bia Kicis: PL/DF - Não

Erika Kokay: PT/DF - Sim

Fred Linhares: Republican/DF - Não

Julio Cesar Ribeiro: Republican/DF - Não

Prof. Reginaldo Veras: PV/DF - Sim

Rafael Prudente: MDB/DF - Não

Rodrigo Rollemberg: PSB/DF - Sim

Senadores ("não", contra o veto; "sim", a favor do veto):

Damares Alves: Republican/DF - Não

Izalci Lucas: PL/DF - Não

Leila Barros: PDT/DF - Sim