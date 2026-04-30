InícioCidades DF
Trânsito

Vias próximas ao Parque Sul, em Águas Claras, terão interdições no sábado (2/5)

As alterações de trânsito ocorrem em razão do desfile cívico em comemoração ao 23º aniversário de Águas Claras

Águas Claras fará 23 anos em 6 de maio - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)
Águas Claras fará 23 anos em 6 de maio - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

As vias próximas ao Parque Sul, em Águas Claras, terão interdições no próximo sábado (2/5), em razão do desfile cívico em comemoração ao 23º aniversário da região administrativa.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A partir das 23h59 da sexta (1º/5), a faixa da direita da Rua Arariba e do estacionamento localizado em frente ao Hospital Brasília serão interditadas pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Leia também:

As ações continuam na manhã do sábado, a partir das 7h30, quando serão bloqueadas as duas faixas da direita da Avenida Jacarandá. 

Veja as interdições no mapa:

Interdições em Águas Claras no próximo sábado (2/5)
Interdições em Águas Claras no próximo sábado (2/5) (foto: Detran-DF/Reprodução)

As alterações no trânsito devem seguir até as 13h, no fim do evento, que contará com agentes do Detran para controle do tráfego e da segurança viária.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/04/2026 18:32
SIGA
x