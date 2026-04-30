Vias próximas ao Parque Sul, em Águas Claras, terão interdições no sábado (2/5)

Águas Claras fará 23 anos em 6 de maio - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

As vias próximas ao Parque Sul, em Águas Claras, terão interdições no próximo sábado (2/5), em razão do desfile cívico em comemoração ao 23º aniversário da região administrativa.

A partir das 23h59 da sexta (1º/5), a faixa da direita da Rua Arariba e do estacionamento localizado em frente ao Hospital Brasília serão interditadas pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran).



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As ações continuam na manhã do sábado, a partir das 7h30, quando serão bloqueadas as duas faixas da direita da Avenida Jacarandá.

Veja as interdições no mapa:

Interdições em Águas Claras no próximo sábado (2/5) (foto: Detran-DF/Reprodução)

As alterações no trânsito devem seguir até as 13h, no fim do evento, que contará com agentes do Detran para controle do tráfego e da segurança viária.