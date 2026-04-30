Saiba o que abre e o que fecha no Dia do Trabalhador em Brasília

O feriado do Dia do Trabalhador altera o funcionamento de serviços e comércios no Distrito Federal nesta sexta-feira (1º/5). - (crédito: CNDL)

O feriado do Dia do Trabalhador, celebrado nesta sexta-feira (1º/5), provoca mudanças no funcionamento de serviços públicos e atividades comerciais no Distrito Federal. Enquanto, parte dos atendimentos presenciais será suspensa, áreas essenciais seguem operando normalmente para evitar imprevistos a população deve ficar atenta aos horários, por conta disso, o Correio separou o que fecha e o que abre nesse dia.

Mobilidade

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) informou que o transporte público funcionará com horários de domingo, e que haverá reforço em linhas com destino à Rodoviária do Plano Piloto devido a eventos na região central. O Metrô-DF opera de forma reduzida, das 7h às 19h na sexta-feira e, no final de semana, seguirá normalmente. Além disso, o programa Vai de Graça garante passagem gratuita em ônibus e metrô durante o feriado.

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Saúde

Na área da saúde, a Secretaria de Saúde (SES-DF) informou que os atendimentos de urgência e emergência seguem normalmente, com funcionamento 24 horas em hospitais, UPAs e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já as unidades básicas de saúde (UBSs) estarão fechadas, assim como ambulatórios e policlínicas. As farmácias de alto custo estarão fechadas na sexta, mas abrem normalmente no sábado.

Serviços odontológicos eletivos também não funcionam, mas atendimentos emergenciais permanecem disponíveis em unidades específicas como no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e no Hospital Regional do Gama (HRG) ambos com plantão 24h.

Centros de atenção psicossocial como as unidades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD) III vão ter o funcionamento contínuo, enquanto os Caps tipos I e II e os centros de atenção psicossocial infantojuvenil (Capsis) suspendem atividades. Para atendimentos emergências, as unidades referências são o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) e o Hospital de Base (HBDF).

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Lazer

No lazer, espaços públicos terão funcionamento variado. O Jardim Botânico de Brasília vai funcionar das 9h às 17h e o Zoológico de Brasília das 8h30 às 17h, com entrada gratuita, pelo programa Lazer Para Todos. Já locais culturais, como a Biblioteca Nacional de Brasília e o Memorial dos Povos Indígenas, não funcionam na sexta-feira.

Os dois complexos culturais de Samambaia e de Planaltina seguem abertos normalmente. Já, o dos Três Poderes fecha nesta sexta-feira, o Museu Vivo da Memória Candanga estãram fechados também

Detran-DF

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) não terá atendimento presencial, mas mantém serviços digitais disponíveis, como o Portal de Serviços do Detran-DF e o aplicativo Detran-DF Digital. Já as ações de fiscalização e engenharia de trânsito seguem normalmente.

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Limpeza urbana

Serviços essenciais, como coleta de lixo e limpeza urbana, funcionam sem interrupções, segundo o Serviço de Limpeza Urbana (SLU).Os papa-entulhos também permanecerão abertos para receber restos de obras, podas e materiais recicláveis da população.

Energia

Já serviços de energia e água mantêm apenas canais remotos e operações essenciais. A Neoenergia Brasília e a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal seguem com atendimento emergencial por telefone e plataformas digitais.

Água

A Caesb informa que não haverá atendimento presencial na sede e nos escritórios de atendimento, mas as equipes de operação e manutenção trabalharão normalmente. Os consumidores que precisarem da companhia podem ligar para a Central de Atendimento, telefone 115.

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Social

Na área social, A Casa da Mulher Brasileira e a Casa Abrigo estarão abertas 24 horas recebendo mulheres que precisam de alojamento. Os 16 restaurantes comunitários do DF, abrem normalmente, garantindo refeições à população.

Outros atendimentos, como agências do trabalhador, unidades do Na Hora e serviços da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, estarão fechados, com retomada prevista para segunda-feira (4/5). Bancos também não abrem durante o feriado. O PIX funcionará normalmente, e caixas eletrônicos podem operar dependendo da decisão de cada banco.

Apesar das restrições, parques ecológicos e unidades de conservação administradas pelo governo distrital funcionam normalmente, oferecendo opções de lazer ao ar livre para quem permanece na capital durante o feriado.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite

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