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Entrevista | José Aparecido Freire | Presidente da Fecomércio-DF

"Juros precisam cair mais", defende presidente reeleito da Fecomércio

Reeleito para mais quatro anos à frente da entidade que representa o setor terciário da economia, gestor falou ao CB.Poder

30/04/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Marcello José Aparecido Freire, presidente da Fecomercio, é o convidado do CB.Poder - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
30/04/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Marcello José Aparecido Freire, presidente da Fecomercio, é o convidado do CB.Poder - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Recém-reeleito para mais quatro anos à frente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire assume o novo mandato em um cenário desafiador para a economia do Distrito Federal. Com juros ainda elevados, alto nível de endividamento das famílias e um comércio mais cauteloso, o setor — que representa mais de 93% do PIB local e emprega centenas de milhares de trabalhadores — busca caminhos para manter o crescimento. Às jornalistas Mariana Niedeauer e Samanta Salum, em entrevista ao CB.Poder, parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília, ele falou sobre os impactos da queda da taxa de juros, as expectativas para datas importantes do varejo, os investimentos em qualificação profissional e os planos de revitalização de áreas estratégicas, como o Setor Comercial Sul, além da defesa do BRB como patrimônio da capital.

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Nesta quarta-feira (30/4), o Banco Central reduziu a taxa de juros, o que impacta diretamente no nível de endividamento das famílias.

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Como está esse cenário no DF? E como o senhor avalia essa redução?

Atualmente, cerca de 80% da população do DF está endividada. Esse dado, por si só, não é necessariamente preocupante, pois indica que a população está consumindo, muitas vezes por meio de crédito parcelado. No entanto, há dois recortes importantes: 47% das famílias têm dívidas em atraso há mais de 68 dias, e outros 20% se declaram endividados, mas sem condições de pagar. Isso representa mais de 200 mil famílias, o que afeta negativamente a economia. Os juros altos agravam esse cenário, porque dificultam o pagamento das dívidas, que crescem com uma Selic ainda elevada. Mesmo com a recente redução de 0,25 ponto percentual, a taxa está em 14,5% ao ano, um patamar muito alto. Isso é ruim para a economia e para as famílias. A queda dos juros é positiva, e acreditamos que a taxa possa chegar ao fim do ano entre 13% e 13,5%. Ainda assim, é um nível elevado, que não favorece o crescimento econômico.

Qual o impacto esperado para o Dia das Mães?

A melhor data de venda do ano é o Natal. A segunda melhor é o Dia das Mães. No entanto, uma pesquisa recente do Instituto Fecomércio mostra que o empresário está pessimista. No ano passado, 80% acreditavam em crescimento nas vendas; neste ano, apenas 60% têm essa expectativa. Outro dado relevante é a queda no ticket médio: passou de R$ 245, no ano passado, para R$ 213, neste ano, reflexo direto do endividamento das famílias. Além disso, houve mudança no principal meio de pagamento. Antes, o cartão de crédito liderava, com 37,5%; agora, o Pix aparece em primeiro lugar, com 29%. Isso ocorre porque 86% das famílias endividadas têm restrições e não conseguem utilizar o crédito. Portanto, o cenário é diferente: as famílias estão mais retraídas, o que contribui para um ambiente mais pessimista no comércio.

Uma bandeira da Fecomércio é a revitalização de áreas estratégicas da cidade, como a W3 e, especialmente, o Setor Comercial Sul. Quais são as principais propostas da Fecomércio para revitalizar o Setor Comercial Sul? E qual é a importância dessa região para o desenvolvimento econômico e social da capital federal?

Nós inserimos mais de 200 novas atividades no Setor Comercial Sul. Abrimos duas unidades — uma em março do ano passado e outra em março deste ano — que juntas somam cerca de 12 mil alunos. Também temos uma unidade do Sesc na região, com forte atuação na área de odontologia e no atendimento a pessoas com TEA, além de um CDI bastante estruturado. O Instituto Fecomércio também está presente no Setor Comercial Sul. Realizamos missões técnicas para cidades como Medellín, além de visitas a Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, para entender como essas regiões revitalizaram áreas degradadas semelhantes ao SCS. A partir disso, desenvolvemos um projeto completo de revitalização, um retrofit da região, que será apresentado ao Governo do Distrito Federal. A ideia é que o governo possa adaptá-lo e implementá-lo. O Setor Comercial Sul tem a melhor mobilidade do DF, com acesso pela W3, Eixão, metrô e rodoviária. É, portanto, uma área estratégica para a economia.

A Fecomércio defende a adoção de uso misto no Setor Comercial Sul, com a inclusão de moradia, especialmente diante do alto número de salas comerciais vazias?

Defendemos que até 30% da área possa ser destinada ao uso residencial, mas com critérios que preservem a atividade econômica, especialmente da economia criativa. É importante que haja regras claras para evitar conflitos, por exemplo, com o funcionamento de bares e restaurantes.

Como a Fecomércio avalia a situação do BRB? A entidade está conseguindo contribuir com propostas para que o banco se mantenha como um patrimônio de Brasília?

Não cabe a nós fazer pré-julgamentos sobre pessoas ou fatos, até porque essa é uma atribuição do Poder Judiciário. No entanto, a Fecomércio defende o BRB justamente por sua relevância para o Distrito Federal. O banco é responsável pela execução de diversos programas sociais, além de operar sistemas importantes, como a bilhetagem do transporte público e as folhas de pagamento de instituições como o Sistema Fecomércio (Sesc e Senac) e do próprio GDF. Ou seja, há uma forte dependência estrutural do BRB. Por isso, é preciso imaginar o impacto que uma liquidação do banco causaria. Seria um prejuízo significativo para o Distrito Federal, especialmente para a população mais vulnerável. Estamos falando de programas sociais que atendem, segundo nossas estimativas, cerca de um milhão de pessoas. Outro ponto importante é a questão do aporte financeiro. Fala-se em valores que variam entre R$ 4 bilhões e R$ 6 bilhões. Caso o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) realize esse aporte, há a perspectiva de recuperação futura desses recursos. Por outro lado, em caso de liquidação do banco, o FGC teria que indenizar os clientes em até R$ 250 mil por CPF, o que poderia gerar um custo ainda maior. Temos exemplos no sistema financeiro de situações em que o custo de liquidação foi extremamente elevado. Por isso, do ponto de vista econômico, é mais racional buscar a recuperação da instituição.

 

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  • 30/04/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Marcello José Aparecido Freire, presidente da Fecomercio, é o convidado do CB.Poder
    30/04/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Marcello José Aparecido Freire, presidente da Fecomercio, é o convidado do CB.Poder Foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 01/05/2026 05:00
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