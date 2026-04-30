Morre, aos 45 anos, Daniel Gaio, sindicalista e sociólogo

A morte ocorreu em decorrência de complicações de um câncer recidivo, de acordo com informações do movimento sindical - (crédito: Reprodução/CUT-DF/André Accarini)

O sociólogo Daniel Machado Gaio morreu nesta quinta-feira (30/5), aos 45 anos, em Brasília. A morte ocorreu em decorrência de complicações de um câncer recidivo, de acordo com informações do movimento sindical. Ele estava internado desde fevereiro na UTI de um hospital particular, após passar por um transplante de medula óssea, conforme Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro-DF).

Mestre em Políticas Públicas da Educação pela Universidade de Brasília (UnB), Gaio atuou como bancário da Caixa Econômica Federal e teve trajetória destacada no movimento sindical. Foi dirigente da Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e exercia, desde 2015, o cargo de secretário nacional de Meio Ambiente da Central Única dos Trabalhadores (CUT). Ele também trabalhou como pesquisador e professor nas áreas de Direito Urbanístico e Ambiental.

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A morte de Daniel Gaio provocou manifestações de pesar de diversas entidades. Em nota, o Sinpro-DF afirmou que “o movimento sindical perde uma grande liderança e muitos perdem um amigo querido, um companheiro de sonhos e de esperança”. A entidade ressaltou ainda que o legado do sociólogo permanece “nas lutas que compartilhou, nas ideias que defendeu e nos vínculos que cultivou ao longo da vida”.

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A Central Única dos Trabalhadores no Distrito Federal (CUT-DF) também destacou o impacto da perda. “Sua partida representa uma perda imensa para o movimento sindical e para todos e todas que conviveram com sua trajetória, sua generosidade e seu compromisso com a transformação social”, diz o texto.

Já a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal enfatizou a atuação de Gaio em defesa dos trabalhadores. “Sua trajetória foi marcada pelo compromisso com a justiça social, pela atuação firme em defesa dos colegas da Caixa e pela dedicação ao bem-estar coletivo”, afirmou a entidade.

Segundo a CUT-DF velório será realizado nesta sexta-feira (1º/5), das 14h às 16h, no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, em Brasília.

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