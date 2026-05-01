Águas Claras comemora 23 anos com programação a partir deste sábado

Águas Claras comemora 23 anos na próxima quarta-feira (6/5) e conta com festa e atividades para moradores - (crédito: Henrique Sucena)

Águas Claras celebra 23 anos na próxima quarta-feira (6/5), mas já conta com uma programação especial voltada à comunidade com objetivo de celebrar a cidade. As atividades acontecem neste sábado (2/5), das 8h às 13h, na Praça do Parque Sul, com opções gratuitas que reúnem lazer, esporte e ações cívicas.

Entre os destaques está o desfile cívico, com participação de escolas da região, do Corpo de Bombeiros Militar do DF e do Exército Brasileiro. O evento também contará com espaços voltados para famílias e crianças, com área kids, atividades recreativas e piquenique.

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A programação inclui ainda um campeonato de calistenia (exercícios com o peso do corpo), com seletiva internacional, e o campeonato brasiliense de patinação.

Criada oficialmente em 6 de maio de 2003, Águas Claras se consolidou como uma das regiões administrativas mais dinâmicas do Distrito Federal, marcada pelo planejamento urbano, forte verticalização e integração entre moradia, comércio e lazer.

Cidade em crescimento

A região surgiu a partir de um projeto urbanístico moderno, pensado para ampliar as opções de moradia fora do Plano Piloto. Com o passar dos anos, tornou-se um importante polo urbano, com grande oferta de serviços e comércio.

Entre os principais pontos da cidade está o Parque Ecológico de Águas Claras, um dos maiores espaços verdes urbanos da região, muito utilizado para atividades ao ar livre.

Outro destaque é a mobilidade, com acesso facilitado por vias importantes e estações de metrô que ligam a cidade a outras áreas do DF.