Águas Claras ganha novo hotel

Durante a celebração do aniversário de Brasília, a capital do país ganhou um novo marco no ramo hoteleiro com a inauguração do Soho Plaza Hotel, empreendimento de alto padrão localizado em Águas Claras. O projeto, lançado e aberto aos hóspedes nesta terça-feira (21/4), é resultado da parceria entre a Rede Plaza Brasília e a PaulOOctavio, e integra o complexo do Manhattan Shopping, lançado em novembro do ano passado. A proposta é ampliar a capacidade de acolher turistas que buscam conhecer o Distrito Federal.

Segundo o empresário Paulo Octávio, a entrega do hotel mantém uma tradição da construtora. “A PaulOOctavio tem uma trajetória de 50 anos e sempre comemorou o aniversário de Brasília com alguma entrega relevante. Hoje, temos o privilégio de inaugurar o primeiro hotel de alto padrão de Águas Claras, uma cidade que cresce rapidamente e já demandava um empreendimento desse nível”, afirmou.

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O Soho Plaza Hotel conta com 116 apartamentos, além de estrutura de lazer com academia, piscinas e espaços para eventos. Para o empresário, o investimento reforça o potencial turístico da região. “Brasília tem muito a crescer no turismo, e Águas Claras, que eu chamo de ‘Manhattan de Brasília’, é uma cidade moderna e vibrante, capaz de concentrar parte importante desse fluxo”, destacou.

Paulo Octávio também ressaltou o simbolismo da data. “O aniversário de Brasília é como se fosse o meu. A cidade é viva, em constante desenvolvimento, e mostra ao mundo que é possível construir uma capital forte, com qualidade de vida e grande potencial econômico”, concluiu.