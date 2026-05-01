MP cobra explicações sobre cancelamento de desfile das escolas de samba

O caso ganhou contornos jurídicos após as escolas Aruc e Acadêmicos da Asa Norte levarem suas queixas ao Ministério Público (MPDFT) - (crédito: Aruc )

A suspensão dos desfiles das escolas de samba do Distrito Federal, previstos originalmente para meados de abril, tornou-se alvo de uma requisição oficial da Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão (PDDC). O ofício, expedido nesta quinta-feira (30/4), questiona a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SECEC-DF) sobre os critérios que levaram ao cancelamento da festividade.

Leia também: Inscrições abertas à Oficina Carnavalesca Adereços e Indumentárias no Gama

O órgão destaca que a suspensão ocorreu às vésperas do evento (previsto inicialmente para os dias 17, 18 e 19 de abril), apesar dos investimentos realizados no setor pelas agremiações. Além das justificativas técnicas, a PDDC quer que o Governo do Distrito Federal (GDF) estabeleça um novo calendário para as apresentações.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O caso ganhou contornos jurídicos após as escolas Aruc e Acadêmicos da Asa Norte levarem suas queixas ao Ministério Público (MPDFT). Em resposta, a Procuradoria consultou a Secretaria de Cultura antes de formalizar o pedido de informações.

O procurador distrital dos Direitos do Cidadão, Eduardo Sabo, reforçou que a mobilização das comunidades envolvidas exige uma resposta concreta. “Houve investimento e muita mobilização das escolas de samba. Por isso, é importante entender o motivo do cancelamento e saber quando o evento será realizado”, afirmou.

