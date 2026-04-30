Secretaria lança edital de apoio à cultura com R$ 36 milhões em recursos

O Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal tem como objetivo incentivar as manifestações culturais presentes no DF. - (crédito: Divulgação/Secec-DF)

Por Gabriela Cidade*—A Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC) divulgou, nesta quinta-feira (30/4), o edital do Fundo de Apoio à Cultura I de 2026, para fomento de projetos culturais do DF. O edital seleciona, desde 1991, produções culturais para apoio financeiro. Confira, no final da reportagem, as áreas culturais contempladas no edital.

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O Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF) tem como objetivo incentivar as manifestações culturais presentes no DF, “promovendo a descentralização da execução dos projetos e a democratização do acesso aos recursos disponibilizados pelo Fundo”, segundo a SECEC. O edital pode ser acessado no site da Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do DF.

O valor máximo de apoio financeiro por projeto solicitado por pessoa física é de R$ 200 mil, enquanto para pessoa jurídica é de R$ 1,5 milhão, só podendo ser inscrito um projeto por proponente. Além disso, 40% das vagas são destinadas para diferentes cotas: 25% para pessoas negras (pretas e pardas), 10% para pessoas indígenas e 5% para pessoas com deficiência.

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Os projetos culturais devem ser enviados com toda a documentação necessária entre os dias 7 de maio e 5 de junho de 2026, por meio de formulário disponibilizado no site da Subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural (SUFIC). Só serão válidos para análise os projetos inscritos por proponentes cadastrados no Cadastro de Entes e Agentes Culturais (CEAC) com registro válido até a data de publicação do edital, quinta-feira, 30 de Abril de 2026.



Hoje, o setor cultural no Brasil movimenta cerca de R$ 387,9 bilhões, representando 3% do PIB do país, e possui aproximadamente 5,9 milhões de pessoas empregadas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados em 2026.

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No Distrito Federal, em 2025, a cada R$ 1 investido em cultura, R$ 3 retornaram para a sociedade de maneira direta ou indireta, de acordo com dados da Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC). Os dados demonstram a relevância do setor da cultura e economia criativa no cenário econômico brasileiro.

No FAC I de 2026, serão contempladas as seguintes áreas culturais: