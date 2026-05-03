DF tem tempo estável e com sol neste domingo

O Distrito Federal registra, neste domingo (3/5), um dia de tempo firme, com predomínio de sol e algumas nuvens ao longo do período. Não há previsão de chuva, e as condições climáticas seguem típicas da transição para a estação seca na região.

As temperaturas variam entre 17°C nas primeiras horas da manhã e podem chegar aos 28°C durante a tarde, mantendo a amplitude térmica comum nesta época do ano. A manhã começa com sensação mais fresca, enquanto o calor se intensifica gradualmente ao longo do dia.

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A umidade relativa do ar apresenta índices elevados no início do dia, podendo alcançar 93%, mas tende a cair ao longo das horas. Durante a tarde, a mínima prevista é de cerca de 43%, permanecendo dentro de níveis considerados estáveis e ainda confortáveis para os padrões do Distrito Federal, sem indicativo de alerta.

Os ventos sopram de leste-sudeste (ESE) a aproximadamente 16 km/h, contribuindo para amenizar a sensação térmica, especialmente no início da manhã e à noite. Já o índice de radiação ultravioleta (UV) permanece em nível extremo, o que exige atenção redobrada com a exposição ao sol.

O nascer do sol foi às 6h22 e o pôr do sol está previsto para 17h54, marcando dias gradualmente mais curtos na capital.

Para os próximos dias, a tendência é de continuidade do tempo estável. Na segunda-feira (4/5), os termômetros variam entre 16°C e 27°C. Na terça (5/5) e quarta-feira (6/5), as temperaturas permanecem semelhantes, com mínimas de 17°C e máximas de 27°C, sem previsão de chuva e com predomínio de sol entre poucas nuvens.