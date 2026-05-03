Morre o locutor Jacó Morais, pioneiro do rádio e da TV em Brasília

Jacó trabalhou em Pequim, na China, no serviço em português de uma rádio estatal chinesa - (crédito: Arquivo pessoal)

O locutor de rádio e televisão Jacó Morais faleceu nessa quarta-feira (29/4), no Hospital Santa Lúcia, em decorrência de complicações causadas por fibrose pulmonar. O velório foi realizado na sexta-feira (1º/5), no Cemitério Campo da Esperança.

Natural do Rio Grande do Norte, Jacó iniciou a carreira na Rádio Difusora de Mossoró antes de se mudar para Brasília, no fim da década de 1960. Na capital, ainda em seus primeiros anos, passou a integrar a equipe da TV Globo, que à época funcionava sob a Torre de TV. Como locutor de cabine, trabalhou ao lado de profissionais que mais tarde se tornariam nomes conhecidos da comunicação, como Celso Freitas e Antônio Lúcio.

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Ao longo da trajetória, também integrou a Rádio Alvorada durante o período considerado áureo da emissora. Nos anos 1980, expandiu a atuação para o exterior, trabalhando em Pequim no serviço em português de uma rádio estatal chinesa. De volta ao Brasil, seguiu na área de comunicação com locuções publicitárias por vários anos, até se aposentar.

Reconhecido pela contribuição à radiodifusão, Jacó Morais deixa um legado ligado aos primórdios da comunicação em Brasília e à formação de gerações de profissionais do setor.

O jornalista Paulo Félix, 62 anos, sobrinho de Jacó Morais, destacou o legado humano deixado pelo locutor ao longo da vida. “Meu tio foi um profissional competente, amigo de todos, colega para qualquer situação e, acima de tudo, um elo que uniu uma família de centenas de pessoas. E é assim que lembraremos dele: um homem de família”, afirmou.