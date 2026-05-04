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POLÍTICA

Troca de comando da Secretaria de Transporte; sai Zeno, entra Sandra Holanda

No lugar de Zeno Gonçalves, que ficou pouco mais de dois anos à frente da Pasta, entra Sandra Holanda, especialista em tarifa pública. A exoneração ainda não foi publicada, mas a governadora anunciou a troca em agenda pública

Celina Leão troca comando da Secretaria de Transporte do DF - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)
Celina Leão troca comando da Secretaria de Transporte do DF - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), decidiu trocar o comando da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF). No lugar de Zeno Gonçalves, que estava na chefia da Pasta desde fevereiro de 2024, entra Sandra Holanda, especialista em tarifa pública. A exoneração ainda não saiu no Diário Oficial do DF (DODF), mas a governadora anunciou a troca durante agenda pública na manhã desta segunda-feira (4/5).

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"Eu trouxe uma pessoa da área técnica, uma mulher de carreira nessa área de transporte, especialista em tarifa pública. A gente vai fazer um estudo muito profundo na área do transporte para ver se a gente consegue implementar a tarifa zero, ver se a gente consegue reequilibrar esses contratos para que não impactem no orçamento do GDF", afirmou Celina. "Eu tenho certeza que a Sandra vai fazer um belíssimo trabalho e vai entregar um transporte ainda melhor", acrescentou.

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Mila Ferreira, Letícia Mouhamad e Luiz Fellipe Alves
postado em 04/05/2026 11:08 / atualizado em 04/05/2026 11:12
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