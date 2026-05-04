Troca de comando da Secretaria de Transporte; sai Zeno, entra Sandra Holanda

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), decidiu trocar o comando da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF). No lugar de Zeno Gonçalves, que estava na chefia da Pasta desde fevereiro de 2024, entra Sandra Holanda, especialista em tarifa pública. A exoneração ainda não saiu no Diário Oficial do DF (DODF), mas a governadora anunciou a troca durante agenda pública na manhã desta segunda-feira (4/5).

"Eu trouxe uma pessoa da área técnica, uma mulher de carreira nessa área de transporte, especialista em tarifa pública. A gente vai fazer um estudo muito profundo na área do transporte para ver se a gente consegue implementar a tarifa zero, ver se a gente consegue reequilibrar esses contratos para que não impactem no orçamento do GDF", afirmou Celina. "Eu tenho certeza que a Sandra vai fazer um belíssimo trabalho e vai entregar um transporte ainda melhor", acrescentou.

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