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Trânsito

Ônibus escolar colide com carro no Lago Sul, e dois ficam feridos

Na tarde desta segunda (4/5), um ônibus escolar e um carro colidiram na QI 17 do Lago Sul. Motorista e passageira do carro ficaram feridos

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o motorista do carro estava preso às ferragens e foi socorrido - (crédito: Foto: Divulgação/SOINP/CBMDF)
Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o motorista do carro estava preso às ferragens e foi socorrido - (crédito: Foto: Divulgação/SOINP/CBMDF)

*Por Gabriela Cidade

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Um ônibus escolar e um carro Renault Kwid branco se envolveram em uma colisão na QI 17 do Lago Sul nesta segunda-feira (4/5).  O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) conduziu a ocorrência às 13h17. Quando chegaram ao local, o motorista do carro estava preso às ferragens e foi socorrido. 

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O condutor do automóvel, que apresentou ferimento na mão esquerda e dores na região do tórax, e a passageira, com ferimentos no rosto e dores no tórax, foram levados ao hospital, orientados e conscientes. 

O ônibus escolar tinha 25 pessoas, sendo 23 crianças e dois adultos. Nenhum passageiro apresentou ferimentos. 

Até o momento da publicação, não há detalhes sobre a dinâmica do sinistro.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 04/05/2026 17:47
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