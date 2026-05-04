Ônibus escolar colide com carro no Lago Sul, e dois ficam feridos

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o motorista do carro estava preso às ferragens e foi socorrido - (crédito: Foto: Divulgação/SOINP/CBMDF)

*Por Gabriela Cidade

Um ônibus escolar e um carro Renault Kwid branco se envolveram em uma colisão na QI 17 do Lago Sul nesta segunda-feira (4/5). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) conduziu a ocorrência às 13h17. Quando chegaram ao local, o motorista do carro estava preso às ferragens e foi socorrido.

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O condutor do automóvel, que apresentou ferimento na mão esquerda e dores na região do tórax, e a passageira, com ferimentos no rosto e dores no tórax, foram levados ao hospital, orientados e conscientes.

O ônibus escolar tinha 25 pessoas, sendo 23 crianças e dois adultos. Nenhum passageiro apresentou ferimentos.

Até o momento da publicação, não há detalhes sobre a dinâmica do sinistro.