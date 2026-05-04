Fiscalização apreende 40 toneladas de produtos sem nota fiscal

Segundo Silvino Nogueira, coordenador de Fiscalização Tributária, a atuação da secretaria é estruturada e orientada no fortalecimento do ambiente econômico e na regularidade fiscal. - (crédito: Foto: Divulgação/Seec-DF)

Por Gabriela Cidade*

A Secretaria de Economia (Seec-DF) realizou, entre terça (28) e domingo (3), a operação de fiscalização Feriado do Trabalhador. Foram apreendidas 74,2 mil unidades de cerveja long neck, 5 mil cápsulas de balas, 730kg de tabaco desfiado, 40 toneladas de produtos alimentícios e 35 toneladas de materiais de construção em diferentes carretas dentro do Distrito Federal .

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A Coordenação de Fiscalização Tributária apontou um item incomum nas apreensões de rotina: 2 mil placas de aquecimento de piscina foram recolhidas. Além disso, 15 empresas foram monitoradas por suspeitas de falta no recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço (ICMS) no frete.

Durante o período, rodovias, centros logísticos, transportadoras e pontos de circulação de mercadorias foram ocupados para fiscalização de auditores fiscais. Os objetos apreendidos estavam sem notas fiscais ou com notas falsas, e as 15 empresas de fora do DF estavam ausentes no pagamento do ICMS sobre o frete e com multas.

Segundo Silvino Nogueira, coordenador de Fiscalização Tributária, a atuação da secretaria é estruturada e orientada no fortalecimento do ambiente econômico e na regularidade fiscal.