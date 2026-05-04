Nova secretária de Transporte do DF atuou no governo Bolsonaro

Sandra Holanda é a nova secretária de Transporte e Mobilidade do DF - (crédito: Linkedin)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), decidiu trocar o comando da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF). No lugar de Zeno Gonçalves, que estava na chefia da Pasta desde fevereiro de 2024, entra Sandra Maria Santos de Holanda, especialista em tarifa pública. A exoneração foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF) desta segunda-feira (4/5), e a governadora anunciou a troca durante agenda pública. Sandra atuou no governo Jair Bolsonaro.

Com 16 anos de experiência na gestão da manutenção metroferroviária, Sandra é servidora da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) desde 2006 e já gerenciou o Departamento de Planejamento e Engenharia da Manutenção da companhia. Ela ocupou o cargo de secretária nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano no Ministério das Cidades durante o governo Jair Bolsonaro. Dentro do Ministério das Cidades, ela desempenhou as funções de diretora de Planejamento Integrado e Ações Estratégicas, coordenadora-geral de Gestão Integrada de Mobilidade Urbana e coordenadora-geral de Gestão de Empreendimentos de Mobilidade Urbana.

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Formada em Engenharia de Produção e mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Sandra coordena, desde 2017, o Grupo Permanente de Autoajuda na área de Manutenção Metroferroviária (GPAA), que promove a integração das empresas metroviárias do Brasil. Além disso, a nova secretária também presta consultorias na área de mobilidade sustentável.

A tarifa zero no transporte público é uma realidade no Distrito Federal aos domingos e feriados. A governadora sinalizou que pretende aprofundar os estudos, dando a entender que pretende implementar de forma geral.

"Eu trouxe uma pessoa da área técnica, uma mulher de carreira nessa área de transporte, especialista em tarifa pública. A gente vai fazer um estudo muito profundo na área do transporte para ver se a gente consegue implementar a tarifa zero, ver se a gente consegue reequilibrar esses contratos para que não impactem no orçamento do GDF", afirmou Celina. "Eu tenho certeza que a Sandra vai fazer um belíssimo trabalho e vai entregar um transporte ainda melhor", acrescentou.

Uma vez que Sandra atuou no governo Jair Bolsonaro, a troca é vista como um aceno de Celina a Michelle Bolsonaro, que está encabeçando o apoio do PL à chapa de Celina ao Governo do Distrito Federal nas próximas eleições.