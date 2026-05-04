Homem foge de motel após não pagar conta de R$ 500

Segundo a PMDF, ele foi encontrado dentro do veículo, que estava com a frente parcialmente danificada - (crédito: Reprodução/@guará_brasília)

Um homem foi preso após fugir de um motel em Taguatinga sem pagar a conta, avaliada em R$ 500. Na fuga, o suspeito colidiu com o portão do estabelecimento, causando danos à barreira física e ao próprio veículo. Horas mais tarde, ele foi encontrado dormindo no carro esportivo, onde ele admitiu às autoridades que havia consumido bebidas alcoólicas.

Ao ser questionado sobre a dívida, o condutor relatou ter sido roubado pelos companheiros, duas mulheres e um homem, enquanto ele dormia. Segundo informações da Polícia Militar, ele já havia mandado de prisão em aberto por dívidas de pensão alimentícia. O suspeito ainda estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa, o que agravou a sua situação.

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Sem ter pago a conta, o homem foi denunciado pela representante do estabelecimento. Na queixa constam danos causados à estrutura do motel, além de tentativa de fraude no pagamento do serviço. Considerando os delitos causados e a ordem judicial prévia, o condutor foi detido.

O caso, que ocorreu na manhã de sexta-feira (1/5), está sendo investigado pela 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), que apura os crimes de dano, violação da suspensão do direito de dirigir e fraude.