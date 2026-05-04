GDF estuda viabilidade de tarifa zero no transporte público

A governadora Celina Leão (PP) disse nesta segunda-feira (4/5) que pretende aprofundar os estudos sobre a tarifa zero no Distrito Federal. A fala ocorreu durante agenda pública no Riacho Fundo II quando a chefe do Executivo anunciou a entrada de Sandra Maria Santos de Holanda no lugar de Zeno Gonçalves na Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF).

"Eu trouxe uma pessoa da área técnica, uma mulher de carreira nessa área de transporte, especialista em tarifa pública. A gente vai fazer um estudo muito profundo na área do transporte para ver se a gente consegue implementar a tarifa zero, ver se a gente consegue reequilibrar esses contratos para que não impactem no orçamento do GDF", afirmou Celina.

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Formada em Engenharia de Produção e mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Sandra coordena, desde 2017, o Grupo Permanente de Autoajuda na área de Manutenção Metroferroviária (GPAA), que promove a integração das empresas metroviárias do Brasil. A nova secretária também presta consultorias na área de mobilidade sustentável.

Vai de Graça

A tarifa zero no transporte público é uma realidade no Distrito Federal aos domingos e feriados desde março de 2025. Nesse um ano, o programa registrou mais de 38,2 milhões de viagens sem a cobrança de passagens. Nos dois primeiros meses de 2026, os ônibus e o metrô do DF receberam mais de 6,1 milhões de embarques.

Segundo o GDF, comparando os domingos de maior movimento em 2025 com as datas correspondentes em 2024, o movimento de passageiros cresceu em mais de 205 mil acessos por dia, passando da média de 272.660 para a média de 478.235 viagens de graça. Um aumento de mais de 75% na quantidade de viagens aos domingos com o Vai de Graça.