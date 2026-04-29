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INFLAÇÃO

IGP-M acelera a 2,73% em abril com alta de energia e matérias-primas

Alta foi puxada por pressão no atacado e avanço dos combustíveis devido ao conflito no Oriente Médio

Alta foi puxada por choques em matérias-primas e combustíveis ligados ao conflito no Estreito de Ormuz. - (crédito: Mercado Hoje)
Alta foi puxada por choques em matérias-primas e combustíveis ligados ao conflito no Estreito de Ormuz. - (crédito: Mercado Hoje)

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) registrou alta de 2,73% em abril, segundo dados da Fundação Getulio Vargas (FGV-Ibre), divulgados nesta quarta-feira (29/4). O resultado representa aceleração em relação a março, quando o índice havia avançado 0,52%. Com isso, o indicador acumula elevação de 2,93% no ano e de 0,61% em 12 meses.

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O movimento foi influenciado por choques nos preços de matérias-primas e combustíveis, associados ao conflito na região do Estreito de Ormuz. O aumento dos custos se refletiu em diferentes partes da cadeia produtiva, com impacto no atacado, no consumo e na construção civil.

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O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que responde por 60% do IGP-M, subiu 3,49% no mês. O avanço foi impulsionado pelo grupo de Matérias-Primas Brutas, que registrou alta de 5,78%, com efeitos sobre a cadeia petroquímica e produtos derivados, como itens plásticos.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), com peso de 30% na composição do indicador, avançou 0,94% em abril. A alta foi influenciada pelo aumento dos combustíveis, com a gasolina registrando elevação média de 6,3% e o diesel de 14,9%. O grupo de Transportes concentrou a maior variação, passando de 0,61% em março para 2,26% no mês seguinte.

Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), que representa 10% do IGP-M, acelerou para 1,04%. O resultado foi pressionado pelo aumento nos preços de materiais e equipamentos, com destaque para itens como massa de concreto e tubos de PVC.

*Estagiário sob a supervisão de Rafaela Gonçalves 

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Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 29/04/2026 15:04 / atualizado em 29/04/2026 15:06
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