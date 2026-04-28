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ENERGIA ELÉTRICA

Planaltina terá desligamento de energia nesta terça (28/4) e quarta (29/4)

Interrupção ocorre entre 10h e 16h para manutenção e poda de árvores

Consumidores afetados recebem aviso prévio individual - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Consumidores afetados recebem aviso prévio individual - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Moradores de áreas de Planaltina terão o fornecimento de energia interrompido temporariamente nesta terça-feira (28/4) e quarta-feira (29/4), entre 10h e 16h. A suspensão é necessária para a realização de serviços de manutenção da rede elétrica e poda de árvores, garantindo segurança e prevenindo danos.

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Na terça-feira, o desligamento afetará a Estância Mestre Darmas I e o Condomínio Sarandy. Já na quarta-feira, a interrupção ocorrerá no Conjunto J da Quadra 8, em Arapoanga.

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Os consumidores afetados recebem aviso prévio individual. A previsão de horário pode ser reduzida caso os trabalhos sejam concluídos antes do esperado. Em situações de emergência, a orientação é entrar em contato com a central de atendimento pelo número 116.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 28/04/2026 07:00
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