Cliente agride atendente em drive-thru de lanchonete na Asa Norte

As imagens mostram o momento em que a mulher desfere tapas no rosto da atendente - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma mulher de 35 anos é investigada por agredir uma funcionária de um drive-thru do McDonald’s, na Asa Norte. O caso ocorreu na madrugada de sexta-feira (1º/5) e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens mostram o momento em que a mulher desfere tapas no rosto da atendente, de 34 anos, durante o atendimento.

Veja o momento da agressão:

Leia também: Três homens se agridem em via pública no Cruzeiro e vão parar na delegacia

Segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a confusão teria começado após um erro no pedido. De acordo com o delegado Wellington Pereira, a cliente solicitou um sanduíche sem cebola, mas recebeu o produto com o ingrediente. Mesmo após a substituição do item, ela teria se exaltado e iniciado uma discussão com a funcionária.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ainda conforme o delegado, a cliente exigiu um pedido de desculpas e passou a constranger a atendente. Diante da recusa, a mulher partiu para a agressão física. Após o episódio, a vítima se afastou do balcão e um outro funcionário interveio para conter a situação. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e chegou ao local por volta de 1h20.

No momento da abordagem, a suspeita negou ter cometido a agressão. No entanto, as imagens do sistema interno de monitoramento confirmaram o relato da vítima, segundo a PMDF. As duas envolvidas foram encaminhadas à 5ª Delegacia de Polícia (Setor De Grandes Áreas Norte), onde a funcionária registrou ocorrência por lesão corporal. Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e a cliente foi liberada após prestar esclarecimentos.

O caso segue sob análise da Justiça. Em nota, o McDonald’s informou que adotou as medidas cabíveis, acionou as autoridades e está prestando apoio à funcionária. A empresa destacou ainda que não tolera qualquer forma de violência e reforçou o compromisso com um ambiente seguro e respeitoso para clientes e colaboradores.