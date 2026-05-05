Metrô-DF lança primeiro edital para ocupação de quiosques; veja as regras

No total, são oito áreas a serem disponibilizadas para ocupação em Samambaia e Ceilândia Centro - (crédito: Metrô DF/Divulgação)

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) lançou, nesta terça-feira (5/5), o primeiro edital de chamamento público aberto para concessão de espaços comerciais destinados à instalação de quiosques nas estações Samambaia e Ceilândia Centro. As inscrições devem ser feitas por meio de lances ofertados para um período de 12 meses de ocupação, que pode ser, futuramente, prorrogado.

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No total, são oito áreas a serem disponibilizadas para ocupação, sendo quatro em cada uma das localidades. Os espaços possuem entre 5,76m² e 6,18m², com espaço para montagem flexível, a depender do objetivo do proprietário.

O lance mínimo anual por espaço é de R$ 30.150,12 para Samambaia e de R$ 42.048,00 para Ceilândia Centro, a serem pagos em 12 parcelas mensais. Ou seja, nos lances mínimos, uma parcela custaria R$ 2.512,51 em Samambaia e R$ 3.504 em Ceilândia. A concessão dos quiosques será feita com base no maior lance ofertado por cada área.

Pessoas jurídicas podem participar mediante apresentação da documentação exigida em edital. Não é permitida a comercialização de determinados produtos, como alimentos e bebidas na área paga das estações, itens de natureza político-partidária ou produtos considerados inadequados, conforme as regras estabelecidas.

O edital ficará aberto até 18 de maio. As propostas devem ser entregues na sede do Metrô, em Águas Claras. A sessão pública de abertura ocorrerá no mesmo dia, às 14h, no auditório do Centro Administrativo Operacional.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates