Câmara dos Deputados celebra bicentenário com sessão solene

Exposição Apontando para o futuro, no Salão Negro do Congresso Nacional - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados celebra, nesta quarta-feira (6/5), o seu bicentenário com uma sessão solene marcada para as 10h, no Plenário Ulysses Guimarães. O evento comemora os dois séculos de instalação da Casa, ocorrida em 6 de maio de 1826, após ser criada pela primeira Constituição brasileira de 1824.

Para a solenidade, foram convidados representantes dos três Poderes e ex-presidentes da instituição, reforçando o papel histórico do Parlamento no fortalecimento da democracia e na conquista de direitos sociais no país. O público poderá acompanhar a transmissão ao vivo pelos canais de comunicação da Casa e pelo YouTube.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Exposição conta história dos 200 anos da Câmara dos Deputados

A trajetória da Câmara teve início com 102 integrantes escolhidos por eleições indiretas, em uma sessão conjunta que também inaugurou os trabalhos do Senado Federal. Hoje, a instituição encontra-se em sua 57ª legislatura, composta por 513 deputados eleitos de forma direta.

Além de destacar o compromisso com a transparência e a inovação para os desafios contemporâneos, a celebração do bicentenário busca aproximar ainda mais o cidadão do debate político por meio de seus diversos canais de participação.









Corrida

Dentro das festividades, Brasília também receberá uma corrida de rua no dia 17 de maio, com percursos de 3km, 5km e 10km que passarão pelos principais monumentos da cidade e pelo prédio principal da Câmara.

A programação esportiva, que inclui o Circuito Plenarinho para o público infantojuvenil, terá concentração a partir das 6h30 e contará com apresentações culturais abertas a toda a população. Informações detalhadas sobre a história e os eventos comemorativos estão disponíveis no hotsite oficial dos 200 anos da Casa.

Serviço:

Sessão Solene dos 200 anos da Câmara dos Deputados

Data: 06 de maio de 2026

Horário: 10h

Local: Plenário Ulysses Guimarães