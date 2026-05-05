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Câmara dos Deputados celebra bicentenário com sessão solene

Solenidade nesta quarta-feira (6/5), no Plenário Ulysses Guimarães, marca os 200 anos de instalação da Casa. Programação comemorativa inclui corrida de rua em Brasília

Exposição Apontando para o futuro, no Salão Negro do Congresso Nacional - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
Exposição Apontando para o futuro, no Salão Negro do Congresso Nacional - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados celebra, nesta quarta-feira (6/5), o seu bicentenário com uma sessão solene marcada para as 10h, no Plenário Ulysses Guimarães. O evento comemora os dois séculos de instalação da Casa, ocorrida em 6 de maio de 1826, após ser criada pela primeira Constituição brasileira de 1824.

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Para a solenidade, foram convidados representantes dos três Poderes e ex-presidentes da instituição, reforçando o papel histórico do Parlamento no fortalecimento da democracia e na conquista de direitos sociais no país. O público poderá acompanhar a transmissão ao vivo pelos canais de comunicação da Casa e pelo YouTube.

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A trajetória da Câmara teve início com 102 integrantes escolhidos por eleições indiretas, em uma sessão conjunta que também inaugurou os trabalhos do Senado Federal. Hoje, a instituição encontra-se em sua 57ª legislatura, composta por 513 deputados eleitos de forma direta.

Além de destacar o compromisso com a transparência e a inovação para os desafios contemporâneos, a celebração do bicentenário busca aproximar ainda mais o cidadão do debate político por meio de seus diversos canais de participação.

  • 200 anos de Câmara: apontando para o futuro
    200 anos de Câmara: apontando para o futuro Divulgação/Câmara dos Deputados
  • Juscelino Kubitschek na sessão de inauguração do Congresso Nacional
    Juscelino Kubitschek na sessão de inauguração do Congresso Nacional Arquivo Nacional/Fundo Agência Nacional
  • Exposição Apontando para o futuro, no Salão Negro do Congresso Nacional
    Exposição Apontando para o futuro, no Salão Negro do Congresso Nacional Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

Corrida

Dentro das festividades, Brasília também receberá uma corrida de rua no dia 17 de maio, com percursos de 3km, 5km e 10km que passarão pelos principais monumentos da cidade e pelo prédio principal da Câmara.

A programação esportiva, que inclui o Circuito Plenarinho para o público infantojuvenil, terá concentração a partir das 6h30 e contará com apresentações culturais abertas a toda a população. Informações detalhadas sobre a história e os eventos comemorativos estão disponíveis no hotsite oficial dos 200 anos da Casa.

Serviço:

Sessão Solene dos 200 anos da Câmara dos Deputados

Data: 06 de maio de 2026

Horário: 10h

Local: Plenário Ulysses Guimarães

Saiba Mais

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 05/05/2026 15:44 / atualizado em 05/05/2026 15:44
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