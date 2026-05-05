Homem é preso após tentar furtar carro com guincho

O suspeito foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem foi presos pela Polícia Militar (PMDF), suspeito de tentar furtar um veículo ao acionar um serviço de guincho para remover um carro que não lhe pertencia. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (4/5), por volta das 19h30, no Núcleo Bandeirante.

De acordo com a corporação, o proprietário do automóvel percebeu o início da remoção e acionou a PM imediatamente. Equipes do Grupo Tático Operacional (GTOP 45) localizaram e interceptaram o caminhão-guincho ainda durante a ação.

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Ao ser abordado, o motorista do guincho informou aos policiais quem havia solicitado o serviço. Com base nas informações, os militares localizaram o suspeito, que foi reconhecido pela vítima no local.

Segundo a PMDF, o homem possui antecedentes criminais. Entre os registros estão ocorrências por porte de arma branca, desacato, desobediência e resistência, em março de 2026.

Ele também tem passagens por crimes patrimoniais, como furto de celular, além de registros por lesão corporal e vias de fato, todos datados de 2016. O histórico inclui ainda um caso de porte de arma branca em 2019 e diversas averiguações policiais entre 2015 e 2023.

O suspeito foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

